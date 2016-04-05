Додано: Пон 11 кві, 2022 08:21

Голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн, с первого дня войны поддерживающий Украину, обратился к миллиардерам со всего мира, купившим 12 самолетов для украинского государства. Шон Пенн призвал богачей потратить 300 миллионов долларов на две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы преимущество над российскими МиГ или Су. По словам режиссера, один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине. "Конечно, есть дополнительные расходы на вооружение и поддержку новаторских взлетно-посадочных полос и прочее, но, похоже, стоит подумать", – подчеркнул режиссер.

По открытым источникам, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МиГ или Су), управлению которых можно быстро обучать за 3 недели для украинских авиаторов, будут стоить покупателям из частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, что составляет всего 500 миллионов долларов, – сообщил актер. Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ в твиттере опубликовали сообщение на английском языке, что больше всего армия сейчас нуждается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, имеющих техническое преимущество над старыми советскими самолетами. А еще дополнили, что украинским пилотам достаточно 2 – 3 недели, чтобы овладеть ими.