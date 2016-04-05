Голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн, с первого дня войны поддерживающий Украину, обратился к миллиардерам со всего мира, купившим 12 самолетов для украинского государства. Шон Пенн призвал богачей потратить 300 миллионов долларов на две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы преимущество над российскими МиГ или Су. По словам режиссера, один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине. "Конечно, есть дополнительные расходы на вооружение и поддержку новаторских взлетно-посадочных полос и прочее, но, похоже, стоит подумать", – подчеркнул режиссер. По открытым источникам, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МиГ или Су), управлению которых можно быстро обучать за 3 недели для украинских авиаторов, будут стоить покупателям из частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, что составляет всего 500 миллионов долларов, – сообщил актер. Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ в твиттере опубликовали сообщение на английском языке, что больше всего армия сейчас нуждается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, имеющих техническое преимущество над старыми советскими самолетами. А еще дополнили, что украинским пилотам достаточно 2 – 3 недели, чтобы овладеть ими.
Хомякоид написав: Большая ошибка были выборы Кучмы. Это он построил уродливую модель олигархата и ни зделал ничего для вступления в Евросоюз и НАТО. Убивал журналистов и полит.опонентов да, было дело. Хотя у него самые лучшие были условия. Орда была занята войной и пьяный Ельцин не мог справиться с ситуацией у себя в стране.
Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема.
vitaliian написав:Голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн, с первого дня войны поддерживающий Украину, обратился к миллиардерам со всего мира, купившим 12 самолетов для украинского государства. Шон Пенн призвал богачей потратить 300 миллионов долларов на две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы преимущество над российскими МиГ или Су. По словам режиссера, один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине. "Конечно, есть дополнительные расходы на вооружение и поддержку новаторских взлетно-посадочных полос и прочее, но, похоже, стоит подумать", – подчеркнул режиссер. По открытым источникам, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МиГ или Су), управлению которых можно быстро обучать за 3 недели для украинских авиаторов, будут стоить покупателям из частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, что составляет всего 500 миллионов долларов, – сообщил актер. Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ в твиттере опубликовали сообщение на английском языке, что больше всего армия сейчас нуждается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, имеющих техническое преимущество над старыми советскими самолетами. А еще дополнили, что украинским пилотам достаточно 2 – 3 недели, чтобы овладеть ими.