Так он, как я понял, и не против -- а даже за, скорее всего. Но его в ту же Польшу почему-то не пускают работать -- потому и гундит...
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Додано: Пон 11 кві, 2022 08:00
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:07
Большая ошибка были выборы Кучмы.
Это он построил уродливую модель олигархата и ни зделал ничего для вступления в Евросоюз и НАТО. Убивал журналистов и полит.опонентов да, было дело.
Хотя у него самые лучшие были условия. Орда была занята войной и пьяный Ельцин не мог справиться с ситуацией у себя в стране.
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:15
В УПЦ МП требуют организовать международный церковный трибун
r-tiger
помните роман "Эра милосердия", что сказал Жеглов: милосердие -это поповское слово (с)
за 30 прошедших лет в РФ было построено больше 30 тысяч храмов
По данным на 1988 год, у Русской православной церкви было 6893 прихода (об этом Кирилл, тогда еще митрополит, рассказывал десять лет назад – на Поместном соборе, который выбрал его патриархом). Из них:
более половины общин – 3791 храм – располагались в Украине;
в России было около 2300-2400 церквей;
477 приходов – в Беларуси;
196 храмов – в Молдове.
За тридцать лет общее количество церквей Московского патриархата увеличилось почти на 32 тысячи и сейчас, согласно статистике РПЦ, достигает 38 649 общин. Из них:
в России – 17 231 религиозная община, принадлежащая Русской православной церкви (данные 2019 года);
в Украине – 12 122 прихода РПЦ (данные 2019 года);
в Беларуси – 1567 общин РПЦ (самые свежие данные – за 2012 год);
в Молдове – 1231 приход Московского патриархата (данные 2010 года).
То есть общее число храмов РПЦ выросло более чем в пять раз, в России – в семь раз.
т.е. за 30лет нашей независимости московские попы построили в нашей стране больше 8300
"храмов" (или 23 в месяц), у нас столько школ и детсадиков не строилось (это оружие посильнее телеканалов (Соловьева/Киселева будет)
у меня в радиусе 2 км 4 храма УПЦ МП и 1 вагончик ПЦУ (вагончик находится на стройплощадке нового храма, строительство с 2019 года остановилось, а недавно и вагончик перестал принимать прихожан, т.е. никакой альтернативы московским храмам, да можно поехать за 10км (но мало кто это будет делать)
В УПЦ МП требуют организовать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла
Основные пункты обвинений священников УПЦ МП в адрес патриарха Кирилла:
1. Кирилл проповедует доктрину “русского мира”, которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь;
2. Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержал агрессивные действия русских войск на территории Украины.
два года назад я разговаривал с некоторыми священниками из УПЦ МП (которых знаю 10 лет и больше, т.к. моя покойная мать была прихожанкой этого храма с 1994 и я её часто сопровождал, человеку с онкологией не легко выдержать 2-2,5 часа "мессы"),
так вот они говорили, что они все понимают, но у них как в армии (пока иерархи не восстанут против Кирилла, никаких изменений в жизни церкви не будет
надеюсь, что время пришло
кстати, даже на Западной Украине (особенно Закарпатье, храмы УПЦ МП преобладают количественно)
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:20
Хз чи правда
Администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.
«У них будет способность поражать более глубокие цели», сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне
Предположительно, речь идёт о ракетах малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:21
не согласен, у каждого офицера(тем более летчика) есть гугл карты
это слабая отмазка- тем более, что она проканывает только на первый вылет,
а если он (сука) летал бомбить Чернигов 3 дня подряд, то тут просто надо вешать на месте демонстративно (Александра Красноярцева), он к тому приземливших на парашуте успел застрелить местного крестьянина
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:21
Голливудский актер и кинорежиссер Шон Пенн, с первого дня войны поддерживающий Украину, обратился к миллиардерам со всего мира, купившим 12 самолетов для украинского государства. Шон Пенн призвал богачей потратить 300 миллионов долларов на две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы преимущество над российскими МиГ или Су. По словам режиссера, один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине. "Конечно, есть дополнительные расходы на вооружение и поддержку новаторских взлетно-посадочных полос и прочее, но, похоже, стоит подумать", – подчеркнул режиссер.
По открытым источникам, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МиГ или Су), управлению которых можно быстро обучать за 3 недели для украинских авиаторов, будут стоить покупателям из частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, что составляет всего 500 миллионов долларов, – сообщил актер. Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ в твиттере опубликовали сообщение на английском языке, что больше всего армия сейчас нуждается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, имеющих техническое преимущество над старыми советскими самолетами. А еще дополнили, что украинским пилотам достаточно 2 – 3 недели, чтобы овладеть ими.
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:25
Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема.
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:26
Дату глянь
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:39
Если можно распишите свои мысли по этому поводу.
Я тогда дюже мал был, не понимал ничего.
Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора.
Отхаркиваться будет еще очень долго.
Додано: Пон 11 кві, 2022 08:51
моя покойная бабуля была мобилизована на "трудовой фронт"
в 1941г в октябре (месяц они рыли огоромные противотанковые рвы лопатами, глубиной до 10-12 метров в Калужской области, и Московской области) муж был на фронте, дети остались дома сами (старшему было 8лет, еще одному сыну 5лет и моей матери 3 года), продуктов не было (почти), когда через месяц бабушке (ей тогда было 40 лет, еще 4 детей у нее умерли от голода в 1930/31) удалось вернуться (немец уже стоял под Москвой), то она обнаружила, что моя мать умирает от голода, собрались хоронить (но мать выжила, хотя от голода потеряла зрение), потом в 1943г после КУРСКОЙ ДУГИ снова
мобилизовывали население (теперь они собирали трупы (и немцев тоже) и хоронили в братских траншеях (через неделю фактически без еды), бабушка признавалась, что они стали "халтурить" и копали рвы глубиной меньше метра, потом они продолжали быть мобилизованы (но уже в 1945/46г им разрешали 1 день в неделю наведываться в свое село к детям), кстати сестру бабушки убило при бомбежке и у той осталось 4 детей, и вот в 1944г мой дядя (ему уже исполнилось 11 лет отвечать за 7 детей), власти давали 1 мешок муки в месяц(плохого качества) и мешок гнилой картошки, дома не было (его отступая спалили немцы), жили в землянке, в 1946г дед вернулся по демобилизации и бабушка тоже
к чему я это рассказал, к тому что сегодня без мобилизации только малое число населения готовы помогать и работать добровольно без оплаты труда
вот банальный пример, в моем дачном сообществе одна женщина предложила выйти на субботник и убрать мусор 200-250 метров вдоль дороги (старые ветки, листву,обрывки платиковых пакетов, пачки сигарет и пивные бутылки), так как вроде как внутри улиц люди убирают возле своих домов, а эта дорога к двум садовым кооперативам(дачам) имеет ужасный вид (просто позор), так вот из приблизительно 400 домов одного СКО и 600 домов другого вышло на субботник 6 человек( 4 женщины и 2 мцжчины + ребенок 6 лет), это было в субботу 19 февраля 2022, за 3 часа мы убрали где-то кусок дороги в двух строн около 120м, сложили мусор в кучи (платиковые мешки с бутинками, бумажным мусором вывезли в понедельник 21 февраля, а ветки до сих пор лежат в кучах вдоль дороги)
кстати, собирались выйти закончить в воскресенье, но я вышел один и больше никого не было. Вот вам и добровольно труд
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 11 кві, 2022 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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