Додано: Пон 11 кві, 2022 08:59

prodigy написав: он к тому приземливших на парашуте успел застрелить местного крестьянина он к тому приземливших на парашуте успел застрелить местного крестьянина

Смотрите, я тоже "за нас, а не за медведя"(с), но..Я , как летчик, которого сбили, должен уйти от преследования. Я в форме и с оружием, я комбатант. Все, кто на меня нападает с целью убить, пленить и т.д. - мои законные цели. С точки зрения закона мужик с вилами, направленными на летчика - была его законная цель.Что касается знали или нет, не уверен.Кроме того, знаете как порой даются приказы?"Вот админздание, там мирных в округе нет. В самом здании бандеровцы и склад с оружием. Они школьников выгнали и сами там сидят. Надо уничтожить школу с боёв ками и оружием".Ну а жилые здания скорее всего прицепом цепляло.Я не оправдываю эти убийства мирных. Судить их надо (но мы же понимаем, что не будут.. просто обменяют) . Я просто объясняю, как из вчера нормальных людей делают убийц.