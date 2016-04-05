prodigy написав:он к тому приземливших на парашуте успел застрелить местного крестьянина
Смотрите, я тоже "за нас, а не за медведя"(с), но.. Я , как летчик, которого сбили, должен уйти от преследования. Я в форме и с оружием, я комбатант. Все, кто на меня нападает с целью убить, пленить и т.д. - мои законные цели. С точки зрения закона мужик с вилами, направленными на летчика - была его законная цель.
Что касается знали или нет, не уверен. Кроме того, знаете как порой даются приказы? "Вот админздание, там мирных в округе нет. В самом здании бандеровцы и склад с оружием. Они школьников выгнали и сами там сидят. Надо уничтожить школу с боёв ками и оружием".
Ну а жилые здания скорее всего прицепом цепляло. Я не оправдываю эти убийства мирных. Судить их надо (но мы же понимаем, что не будут.. просто обменяют) . Я просто объясняю, как из вчера нормальных людей делают убийц.
Щодо церков МП, історія коренями ще з союзу, гігантська кількість парафій в Україні порівняно з рф була потужним засобом поливання мізків в напрямі руцкого міра, і більшість грошей і це гігантські суми з них текли в білокамінну. Думаю, що зараз на заході їх значно менше, за рахунок переходу в пцу.
Щодо волонтерства,то навіть не питаючи Долярчика, ви тут на щастя помиляєтеся. Без теперішньої масовості в цьому загнулися б.
Хомякоид написав:Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО
не будем говорить про новую Европу (Чехия-Земан, Венгрия -Орбан (4раза подряд),
посмотрите на Францию (ни одного приличного президента на последние 30 лет) -Жак-Рене Ширак 2 года тюрьмы условно, - Никола-Поль-Стефан Саркози де Надь-Боча (подонок, интриган, коррупционер и "друг" питуна, -Франсуа́ Жера́р Жорж Николя Олла́нд (человек с низким IQ, слабый в принятии решений, ходил хвостом за Меркель, -Эмманюэль Макрон-(смотри Оланд)
Гернамия (Шредер, Меркель, Шольц-один хуже другого), -Италия Берлускони (судимый мафиози), -Великая Британия (между Тетчер(закончила 1990г) и Борис Джонсон 2019)-сплошной позорный список:Джон Мейджор, Тони Блэр (друг питуна), Гордон Браун,Дэвид Кэмерон, Тереза Мей (вообще полное недорозумение)
Щодо церков МП, історія коренями ще з союзу, гігантська кількість парафій в Україні порівняно з рф була потужним засобом поливання мізків в напрямі руцкого міра, і більшість грошей і це гігантські суми з них текли в білокамінну. Думаю, що зараз на заході їх значно менше, за рахунок переходу в пцу.
Щодо волонтерства,то навіть не питаючи Долярчика, ви тут на щастя помиляєтеся. Без теперішньої масовості в цьому загнулися б.
edvardd написав:Путина под суд! Повторим Нюрнбергский трибунал! Детали: идею выдвинули бывшие премьер-министры Великобритании Джон Мейджор и Гордон Браун с группой выдающихся ученых и юристов. Массовая общественная поддержка придаст этой идее непреодолимый импульс и пошлет путину и его приспешникам мощный сигнал: мир собирается призвать его лично к ответу. Чтобы начать дальнейшие практические шаги, петиция должна собрать 2 миллиона подписей. Уже собрано более 1,7 млн. Присоединяйтесь к глобальному призыву расследовать преступление путина в новом трибунале «Нюрнберг-2». Каждый из вас может подписать петицию по ссылке: https://secure.avaaz.org/campaign/en/pr ... putin_loc/
prodigy написав:он к тому приземливших на парашуте успел застрелить местного крестьянина
Смотрите, я тоже "за нас, а не за медведя"(с), но.. Я , как летчик, которого сбили, должен уйти от преследования. Я в форме и с оружием, я комбатант. Все, кто на меня нападает с целью убить, пленить и т.д. - мои законные цели. С точки зрения закона мужик с вилами, направленными на летчика - была его законная цель.
Что касается знали или нет, не уверен. Кроме того, знаете как порой даются приказы? "Вот админздание, там мирных в округе нет. В самом здании бандеровцы и склад с оружием. Они школьников выгнали и сами там сидят. Надо уничтожить школу с боёв ками и оружием".
Ну а жилые здания скорее всего прицепом цепляло. Я не оправдываю эти убийства мирных. Судить их надо (но мы же понимаем, что не будут.. просто обменяют) . Я просто объясняю, как из вчера нормальных людей делают убийц.
Я не оправдываю эти убийства мирных. Судить их надо (но мы же понимаем, что не будут.. просто обменяют) . Я просто объясняю, как из вчера нормальных людей делают убийц.
не верю, в то что они нормальные были вчера (у них уже руки по "локоть в крови сирийских детей", и хим.оружие там применяли)
я с 9 до 16 лет читал десяток книг про летчиков-истребителей и мечтал стать летчиком(именно истребителем) потом планы поменялись резко в 10 классе (из-за войны в Афгане), пошел в моряки меня брат недавно подкалывал, что если бы стал летчиком (то бомбил бы как они), по возрасту наверно нет, но бомбить Сирию вполне