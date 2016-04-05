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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 731732733734>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:57

  _hunter написав:
  prodigy написав:beee\\\
не хочешь воевать, иди работай (хоть кем), есть деньги, чтобы 1-2 года не работать(помогай людям бесплатно), нечего здесь гундеть

Так он, как я понял, и не против -- а даже за, скорее всего. Но его в ту же Польшу почему-то не пускают работать -- потому и гундит...


хер ему , а не Польшу, пусть работает здесь
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:он к тому приземливших на парашуте успел застрелить местного крестьянина

Смотрите, я тоже "за нас, а не за медведя"(с), но..
Я , как летчик, которого сбили, должен уйти от преследования. Я в форме и с оружием, я комбатант. Все, кто на меня нападает с целью убить, пленить и т.д. - мои законные цели. С точки зрения закона мужик с вилами, направленными на летчика - была его законная цель.


Что касается знали или нет, не уверен.
Кроме того, знаете как порой даются приказы?
"Вот админздание, там мирных в округе нет. В самом здании бандеровцы и склад с оружием. Они школьников выгнали и сами там сидят. Надо уничтожить школу с боёв ками и оружием".

Ну а жилые здания скорее всего прицепом цепляло.
Я не оправдываю эти убийства мирных. Судить их надо (но мы же понимаем, что не будут.. просто обменяют) . Я просто объясняю, как из вчера нормальных людей делают убийц.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:59

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Зображення

Ну,не в Харькове точно.
Километрах в 100 восточнее - хотелось бы верить.

А что на той картинке?

"В Харькове разнесли вражескую колонну, 2000 трупов"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:03

juristkostya , Арестович вчера опроверг свой рассказ об ударе по а/д Мелитополь и море трупов.
Думаю это похожая история.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:12

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:---------------------
vitaliian
Зображення
----------------------
Ну,не в Харькове точно.
Километрах в 100 восточнее - хотелось бы верить.

А что на той картинке?

"В Харькове разнесли вражескую колонну, 2000 трупов"

По сообщениям на дороге Каз. Лопань - Дергачи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:14

prodigy

Щодо церков МП, історія коренями ще з союзу, гігантська кількість парафій в Україні порівняно з рф була потужним засобом поливання мізків в напрямі руцкого міра, і більшість грошей і це гігантські суми з них текли в білокамінну. Думаю, що зараз на заході їх значно менше, за рахунок переходу в пцу.

Щодо волонтерства,то навіть не питаючи Долярчика, ви тут на щастя помиляєтеся. Без теперішньої масовості в цьому загнулися б.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО


не будем говорить про новую Европу (Чехия-Земан, Венгрия -Орбан (4раза подряд),

посмотрите на Францию (ни одного приличного президента на последние 30 лет)
-Жак-Рене Ширак 2 года тюрьмы условно,
- Никола-Поль-Стефан Саркози де Надь-Боча (подонок, интриган, коррупционер и "друг" питуна,
-Франсуа́ Жера́р Жорж Николя Олла́нд (человек с низким IQ, слабый в принятии решений, ходил хвостом за Меркель,
-Эмманюэль Макрон-(смотри Оланд)

Гернамия (Шредер, Меркель, Шольц-один хуже другого),
-Италия Берлускони (судимый мафиози),
-Великая Британия (между Тетчер(закончила 1990г) и Борис Джонсон 2019)-сплошной позорный список:Джон Мейджор, Тони Блэр (друг питуна), Гордон Браун,Дэвид Кэмерон, Тереза Мей (вообще полное недорозумение)
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:17

  stargazer написав:prodigy

Щодо церков МП, історія коренями ще з союзу, гігантська кількість парафій в Україні порівняно з рф була потужним засобом поливання мізків в напрямі руцкого міра, і більшість грошей і це гігантські суми з них текли в білокамінну. Думаю, що зараз на заході їх значно менше, за рахунок переходу в пцу.

Щодо волонтерства,то навіть не питаючи Долярчика, ви тут на щастя помиляєтеся. Без теперішньої масовості в цьому загнулися б.


помиляетесь ви про массовість
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:18

  edvardd написав:Путина под суд! Повторим Нюрнбергский трибунал!
Детали: идею выдвинули бывшие премьер-министры Великобритании Джон Мейджор и Гордон Браун с группой выдающихся ученых и юристов.
Массовая общественная поддержка придаст этой идее непреодолимый импульс и пошлет путину и его приспешникам мощный сигнал: мир собирается призвать его лично к ответу.
Чтобы начать дальнейшие практические шаги, петиция должна собрать 2 миллиона подписей. Уже собрано более 1,7 млн.
Присоединяйтесь к глобальному призыву расследовать преступление путина в новом трибунале «Нюрнберг-2».
Каждый из вас может подписать петицию по ссылке:
https://secure.avaaz.org/campaign/en/pr ... putin_loc/

Спасибо за ссылку!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:29

  Hotab написав:
  prodigy написав:он к тому приземливших на парашуте успел застрелить местного крестьянина

Смотрите, я тоже "за нас, а не за медведя"(с), но..
Я , как летчик, которого сбили, должен уйти от преследования. Я в форме и с оружием, я комбатант. Все, кто на меня нападает с целью убить, пленить и т.д. - мои законные цели. С точки зрения закона мужик с вилами, направленными на летчика - была его законная цель.


Что касается знали или нет, не уверен.
Кроме того, знаете как порой даются приказы?
"Вот админздание, там мирных в округе нет. В самом здании бандеровцы и склад с оружием. Они школьников выгнали и сами там сидят. Надо уничтожить школу с боёв ками и оружием".

Ну а жилые здания скорее всего прицепом цепляло.
Я не оправдываю эти убийства мирных. Судить их надо (но мы же понимаем, что не будут.. просто обменяют) . Я просто объясняю, как из вчера нормальных людей делают убийц.


Я не оправдываю эти убийства мирных. Судить их надо (но мы же понимаем, что не будут.. просто обменяют) . Я просто объясняю, как из вчера нормальных людей делают убийц.


не верю, в то что они нормальные были вчера (у них уже руки по "локоть в крови сирийских детей", и хим.оружие там применяли)

я с 9 до 16 лет читал десяток книг про летчиков-истребителей и мечтал стать летчиком(именно истребителем)
потом планы поменялись резко в 10 классе (из-за войны в Афгане), пошел в моряки
меня брат недавно подкалывал, что если бы стал летчиком (то бомбил бы как они), по возрасту наверно нет, но бомбить Сирию вполне

я лучше бы застрелился
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