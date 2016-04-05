prodigy написав:не верю, в то что они нормальные были вчера (у них уже руки по "локоть в крови сирийских детей",
Хорошо, "позавчера"). Они не родились убийцами. Они в летним училище не стали ими. Это были обычные люди с высшим образованием, романтики мечтающие о небе. Убийцами их делают постепенно. "Надо уничтожить завод по производству ракет, которыми угрожает Киев Москве! " "Ок, выполняю". Надо уничтожить мост,там нет людей, но по этому мосту нацисты возят подкрепление" "Ок, вылетаю" " Надо уничтожить казарму с врагом" "Выполняю". "Надо уничтожить БЫВШЕЕ здание школы, там нет людей, там склад" Можно развивать дальше, как из людей делают убийц мирных людей.
Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.
С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ. Ведь именно они знают, кто там есть на самом деле. Ну а если промазал и зацепил мирные дома - ответственность летчика, который из военного превратился в убийцу. .
Мне вчера через третьи руки (включая Израиль ) попало аудиосообщение мужика, якобы ехавшего с женой из Дергачей (практически разбитых) в Р.Лозовую (замечу, давно оккупированную) с примерно тем же содержанием. Запись была на 20 мин, прослушал минут 5, считаю пока фейком.
Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям. УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.
Впервые эту идею — противопоставить русских всем остальным народам Российской Федерации как главный народ — выдвинул в 2011 году Владимир Жириновский. В 2020 эта формула вошла в пересмотренный текст Конституции РФ. Одновременно было прекращено обязательное изучение языков всех меньшинств, в том числе — так называемых коренных народов бывшей империи и бывшего Советского Союза.
Вместо имперского спокойствия — националистическое возбуждение С этого момента Российская Федерация перешла из статуса бывшей империи в статус агрессивного национального государства. А после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что соседний народ — украинцы — это не отдельный народ, а те же русские, что самостоятельного государства у украинцев и быть не может, РФ из национального государства стала превращаться в государство нацистское.
Сама Кагановская, промолчав всё собрание, задала единственный вопрос, который мучал корреспондента «Фонтанки» всё время изучения нюансов этой удивительной истории, достойной пера Зощенко: что не так с Марком Твеном?
На это Зуев заявил, что если бы на плакате действительно оказался автор «Тома Сойера», это бы «попахивало политическим экстремизмом». Потому что Марк Твен — американский писатель.
Мне вчера через третьи руки (включая Израиль ) попало аудиосообщение мужика, якобы ехавшего с женой из Дергачей (практически разбитых) в Р.Лозовую (замечу, давно оккупированную) с примерно тем же содержанием. Запись была на 20 мин, прослушал минут 5, считаю пока фейком.
Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям. УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.
Вы правы. По сегодняшним сообщениям ситуацию представить совершенно невозможно. Секретность нужна, но сегодня уже лёгкий перебор. Ну а о сообщениях в соцсетях и говорить не приходится.
Hotab написав:............. Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.
С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ. ......
Попытки "окультурить" войну, на мой взгляд, несерьёзны. Надо бороться с войнами, а не с "нарушениями правил". Бомбёжки Дрездена никто и никогда не признавал военным преступлением. Да и при взятии Берлина никто не разбирался особо куда стрелять, а куда не надо. Война есть война.