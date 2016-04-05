Додано: Пон 11 кві, 2022 09:52

prodigy написав: не верю, в то что они нормальные были вчера (у них уже руки по "локоть в крови сирийских детей", не верю, в то что они нормальные были вчера (у них уже руки по "локоть в крови сирийских детей",

Хорошо, "позавчера").Они не родились убийцами. Они в летним училище не стали ими. Это были обычные люди с высшим образованием, романтики мечтающие о небе.Убийцами их делают постепенно."Надо уничтожить завод по производству ракет, которыми угрожает Киев Москве! ""Ок, выполняю".Надо уничтожить мост,там нет людей, но по этому мосту нацисты возят подкрепление""Ок, вылетаю"" Надо уничтожить казарму с врагом""Выполняю"."Надо уничтожить БЫВШЕЕ здание школы, там нет людей, там склад"Можно развивать дальше, как из людей делают убийц мирных людей.Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ. Ведь именно они знают, кто там есть на самом деле.Ну а если промазал и зацепил мирные дома - ответственность летчика, который из военного превратился в убийцу. .