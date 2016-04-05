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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 732733734735736737>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:не верю, в то что они нормальные были вчера (у них уже руки по "локоть в крови сирийских детей",

Хорошо, "позавчера").
Они не родились убийцами. Они в летним училище не стали ими. Это были обычные люди с высшим образованием, романтики мечтающие о небе.
Убийцами их делают постепенно.
"Надо уничтожить завод по производству ракет, которыми угрожает Киев Москве! "
"Ок, выполняю".
Надо уничтожить мост,там нет людей, но по этому мосту нацисты возят подкрепление"
"Ок, вылетаю"
" Надо уничтожить казарму с врагом"
"Выполняю".
"Надо уничтожить БЫВШЕЕ здание школы, там нет людей, там склад"
Можно развивать дальше, как из людей делают убийц мирных людей.


Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.

С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ. Ведь именно они знают, кто там есть на самом деле.
Ну а если промазал и зацепил мирные дома - ответственность летчика, который из военного превратился в убийцу. .
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:00

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:"В Харькове разнесли вражескую колонну, 2000 трупов"
По сообщениям на дороге Каз. Лопань - Дергачи.

Мне вчера через третьи руки (включая Израиль 8) ) попало аудиосообщение мужика, якобы ехавшего с женой из Дергачей (практически разбитых) в Р.Лозовую (замечу, давно оккупированную) с примерно тем же содержанием.
Запись была на 20 мин, прослушал минут 5, считаю пока фейком.

Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА :?: :?: я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.
УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:01

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:"В Харькове разнесли вражескую колонну, 2000 трупов"

По сообщениям на дороге Каз. Лопань - Дергачи.


Мои харьковские друзья подтверждают 2000 и кучу техники. Вчера с 11 утра шел бой, очень долго, до самого вечера. В Харькове орков нет, они минимум за 15 км от города.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:03

Впервые эту идею — противопоставить русских всем остальным народам Российской Федерации как главный народ — выдвинул в 2011 году Владимир Жириновский. В 2020 эта формула вошла в пересмотренный текст Конституции РФ. Одновременно было прекращено обязательное изучение языков всех меньшинств, в том числе — так называемых коренных народов бывшей империи и бывшего Советского Союза.

Вместо имперского спокойствия — националистическое возбуждение
С этого момента Российская Федерация перешла из статуса бывшей империи в статус агрессивного национального государства. А после того, как президент РФ Владимир Путин объявил, что соседний народ — украинцы — это не отдельный народ, а те же русские, что самостоятельного государства у украинцев и быть не может, РФ из национального государства стала превращаться в государство нацистское.

https://u.to/IS0cHA

И интересно и характерно - "«День начался с происшествия». Как Марк Твен и Юрий Лотман «испортили репутацию» РНБ" - https://www.fontanka.ru/2022/04/07/71236988/?shareRecordImage=8742f9f6b7365cf3d537d1c3558bf31d
Сама Кагановская, промолчав всё собрание, задала единственный вопрос, который мучал корреспондента «Фонтанки» всё время изучения нюансов этой удивительной истории, достойной пера Зощенко: что не так с Марком Твеном?

На это Зуев заявил, что если бы на плакате действительно оказался автор «Тома Сойера», это бы «попахивало политическим экстремизмом». Потому что Марк Твен — американский писатель.

«В данном случае этого хватает», — подытожил он.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:07

  fler написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:"В Харькове разнесли вражескую колонну, 2000 трупов"

По сообщениям на дороге Каз. Лопань - Дергачи.


Мои харьковские друзья подтверждают 2000 и кучу техники. Вчера с 11 утра шел бой, очень долго, до самого вечера. В Харькове орков нет, они минимум за 15 км от города.

Уточнить локацию можете?
В район Дергачей верится слабо. Такого масштаба события сейчас где-то под Изюмом.

P.S. что касается "минимум 15 км": вчера Фельдман сообщил, что орки по ночам мародерят еду в Экопарке. Который прямо на окружной дороге.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:11

  fler написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:"В Харькове разнесли вражескую колонну, 2000 трупов"

По сообщениям на дороге Каз. Лопань - Дергачи.


Мои харьковские друзья подтверждают 2000 и кучу техники. Вчера с 11 утра шел бой, очень долго, до самого вечера. В Харькове орков нет, они минимум за 15 км от города.

15 км от центра города - может быть.
И то многовато. Посмотрите на карте Циркуны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:13

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:"В Харькове разнесли вражескую колонну, 2000 трупов"
По сообщениям на дороге Каз. Лопань - Дергачи.

Мне вчера через третьи руки (включая Израиль 8) ) попало аудиосообщение мужика, якобы ехавшего с женой из Дергачей (практически разбитых) в Р.Лозовую (замечу, давно оккупированную) с примерно тем же содержанием.
Запись была на 20 мин, прослушал минут 5, считаю пока фейком.

Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА :?: :?: я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.
УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.

Вы правы.
По сегодняшним сообщениям ситуацию представить совершенно невозможно. Секретность нужна, но сегодня уже лёгкий перебор.
Ну а о сообщениях в соцсетях и говорить не приходится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:20

  Hotab написав:.............
Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.

С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ.
......

Попытки "окультурить" войну, на мой взгляд, несерьёзны.
Надо бороться с войнами, а не с "нарушениями правил".
Бомбёжки Дрездена никто и никогда не признавал военным преступлением.
Да и при взятии Берлина никто не разбирался особо куда стрелять, а куда не надо.
Война есть война.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович «анонсировал» войну с россией до 2035 года и дал совет украинцам

По его прогнозу, в ближайшие 13 лет состоится несколько военных столкновений с рф.

«Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет», - убежден он.

Тем, кто к такому сценарию не готов, Арестович советует временно покинуть Украину и уехать, например, в «теплую Испанию». «Езжайте туда, если вы не готовы», - заявил советник главы ОП.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Не форум, а позор сплошной!"
Навіть війна не спроможна щось вчинити, щоб "Вата протверізила"!
Та я особливо й не дивуюсь.
Дитину виховують до 5-ти років. І ніякий соціалістично-руэСэСкький відходок з тієї голови вже не витрусиш.
Хто був занурений у ватний світогляд 10 років тому на форумі, той ватою й лишився.
Imagine
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