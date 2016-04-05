|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:43
Дорогий український народ.
Ми 36 бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, незрадивши присяги 2014 вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завданя щодо оборони України.
З початку вийни мы вже 47 суток захищаемо Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали с атилерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиватся.
За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин немного энлавов и старлинк Илон Маск - спаибо Илон, он выдежал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам не передали ничего. Без бк не имея возможности оборонятся противник постепенно оттеснил нас на завод Азовмаш, окружил сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы чтоб усилить и продоолжить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ Схід и они начинали планувати операцию. Содоль, Делятицкий пытались чтото сделать, но их старшие штабы заварачивали. Мы докладывали об этом в ООС они говорили тримайтесь мы работаем, обещали вертолет который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом который гарантировал нам или политическое или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боепривасов, без еды, без воды чуть не ли лакая из лужи и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половина бригады. У кого неоторваны конечности и могут ходить возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артилеристы зенитчики связисты водителя и повора. Даже оркестр. Погибают но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверно не вымерли эти савковые паркетники поэтому много народу изза них умрет зря. Были шансы. Были возможности но изза сыкливости докладывать по вертекали они не реалезованы. С нами уже никто нехочет общатся потому что мы списаны. Сегодня будет наверное крайний бой так как бк не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен.
Дорогой украинский народ.
Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу помяни морских пехотинцев добрым словом и независимо как будут развиватся дальше события неговорите плохо про морскую пехоту.
Они сделали все возможное и невозможное.
Бо ми ВІРНІ ЗАВЖДИ!
11.04.2022…
Востаннє редагувалось GALeon
в Пон 11 кві, 2022 10:46, всього редагувалось 1 раз.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 10:44
ЛАД написав: Hotab написав:
.............
Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.
С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ.
......
Попытки "окультурить" войну, на мой взгляд, несерьёзны.
Надо бороться с войнами
, а не с "нарушениями правил".
Бомбёжки Дрездена никто и никогда не признавал военным преступлением.
Да и при взятии Берлина никто не разбирался особо куда стрелять, а куда не надо.
Война есть война.
Мы не об окультуривании войны, а о персональной ответственности исполнителей, уровня "командир танка", "командир установки РСЗО" , "командир экипажа су-34". Должна она быть или нет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7508
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:05
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
.............
Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.
С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ.
......
Попытки "окультурить" войну, на мой взгляд, несерьёзны.
Надо бороться с войнами
, а не с "нарушениями правил".
Бомбёжки Дрездена никто и никогда не признавал военным преступлением.
Да и при взятии Берлина никто не разбирался особо куда стрелять, а куда не надо.
Война есть война.
Мы не об окультуривании войны, а о персональной ответственности исполнителей, уровня "командир танка", "командир установки РСЗО" , "командир экипажа су-34". Должна она быть или нет.
Я понял.
Но "персональная ответственность", на мой взгляд, заканчивается в тот момент, когда они пошли воевать. Не могут и не должны перечисленные Вами проверять, куда они стреляют. Танкист после того, как в него или его товарища стрельнут из-за угла хаты не будет в следующий раз разбираться, есть за другим ушлом гранатомётчик или нет, а просто на всякий случай выстрелит в угол хаты при малейшем сомнении.
В Нюрнберге судили тех, кто отдавал приказы
.
На всех процессах более низких чинов и при денацификации не судили и не наказывали лётчиков, танкистов, артиллеристов, пехоту. Судили "работников" концлагерей, зондеркоманд и пр., тех, кто убивал гражданское население в "мирной обстановке" (не в бою).
Ну а "изъятие продуктов питания" у местного населения вообще было нормой во всех войнах.
P.s. Если перечисленные Вами категории начнут при каждом приказе проверять "правильность" приказа, войска надо срочно отводить и войну прекращать - она уже проиграна.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 11 кві, 2022 11:08, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22024
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:06
juristkostya написав: GALeon написав:
Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.
Зачем ссылаться на _предположения_ NYT, если _факт_ начала наступления от Изюма на Днепр
свершился уже дней 5 как?
Надеюсь, вы непреднамеренно
исказили цитату из Арестовича где там хоть слово про Днепр
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18732
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2429 раз.
- Подякували: 3043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:11
prodigy написав:beee
завязывай зраду разносить,
знаю не одного такого "работника", которые даже 2021 работали (в Крыму и даже в Москве)
а теперь дождавщись асвабодителей сидят по подвалам в Херсонской области
не хочешь воевать, иди работай (хоть кем), есть деньги, чтобы 1-2 года не работать(помогай людям бесплатно), нечего здесь гундеть
Не расстраивай меня такой философией. Что не по твоему, то зрада.
Мне искренне интересен запрет на выезд мужчинам. Почему столько внимания именно ему. Вроде как мы тут выяснили, что это негласно- большая нагрузка беженцев в Европу раз, а два - это дармовая рабочая сила. И я не давал этому оценку. Так наверное и должно быть для государства. Нормально, значит нормально.
С чего вы тут взяли, что вообще сижу и не помогаю, я хз. У вас какая-то методичка одна на всех?
Востаннє редагувалось beee
в Пон 11 кві, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:12
Starikan написав: juristkostya написав: GALeon написав:
Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.
Зачем ссылаться на _предположения_ NYT, если _факт_ начала наступления от Изюма на Днепр
свершился уже дней 5 как?
Надеюсь, вы непреднамеренно
исказили цитату из Арестовича где там хоть слово про Днепр
не знаю, я Арестовича не конспектирую
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4297
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:16
GALeon
Понимаю всю трагичность положения наших войск в Мариуполе.
Но что можно сделать, если на севере линия фронта в 100 км, на юге - Азовское море, на востоке в 20 км - озверевшие от ненависти к Украине днровцы?
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18732
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2429 раз.
- Подякували: 3043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:16
_hunter написав: prodigy написав:beee
\\\
не хочешь воевать, иди работай (хоть кем)
, есть деньги, чтобы 1-2 года не работать(помогай людям бесплатно), нечего здесь гундеть
Так он, как я понял, и не против -- а даже за, скорее всего. Но его в ту же Польшу почему-то не пускают работать -- потому и гундит...
Зачем мне Польша? Я здесь работаю.
Я по вашему уборщик и мойщик унитазов, что-ли?
Ну начал учить JavaScript, react, note js. С инженера в программисты - очень тяжело, ещё и языкучить нужно, капец, кароч. Но это на всякий случай.
Дайте автора методички. Одно и то же - зрада, зрада
Востаннє редагувалось beee
в Пон 11 кві, 2022 11:17, всього редагувалось 2 разів.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:16
Hotab написав: prodigy написав:
не верю, в то что они нормальные были вчера (у них уже руки по "локоть в крови сирийских детей",
Хорошо, "позавчера").
Они не родились убийцами. Они в летним училище не стали ими. Это были обычные люди с высшим образованием, романтики мечтающие о небе.
Убийцами их делают постепенно.
"Надо уничтожить завод по производству ракет, которыми угрожает Киев Москве! "
"Ок, выполняю".
Надо уничтожить мост,там нет людей, но по этому мосту нацисты возят подкрепление"
"Ок, вылетаю"
" Надо уничтожить казарму с врагом"
"Выполняю".
"Надо уничтожить БЫВШЕЕ здание школы, там нет людей, там склад"
Можно развивать дальше, как из людей делают убийц мирных людей.
Отличие летчика (как и ракетч ка, как и артиллериста) , он не смотрит в глаза своих жертв. Он не знает , кого убивает. И его совесть это никак не цепляет.
С точки зрения ответственности, то отвечать за то, что под ударами погибли мирные, наверно должно руководство, отдавшее приказ. Ведь именно они знают, кто там есть на самом деле.
Ну а если промазал и зацепил мирные дома - ответственность летчика, который из военного превратился в убийцу. .
Лётчики скорее по координатам отрабатывают. Но при бомбежке по Войкого, был ясный день, тучь не было. Из кабины отлично видно, что бомбы пойдут на плотную застройку из многоэтажек.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11136
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1650 раз.
- Подякували: 2417 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 11 кві, 2022 11:18
juristkostya написав: Starikan написав: juristkostya написав:
Зачем ссылаться на _предположения_ NYT, если _факт_ начала наступления от Изюма на Днепр
свершился уже дней 5 как?
Надеюсь, вы непреднамеренно
исказили цитату из Арестовича где там хоть слово про Днепр
не знаю, я Арестовича не конспектирую
А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18732
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2429 раз.
- Подякували: 3043 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|93282
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|447993
|
|
|1
|2725
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|