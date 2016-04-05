Додано: Пон 11 кві, 2022 10:43

Дорогий український народ.Ми 36 бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, незрадивши присяги 2014 вийшли з Криму і продовжували гідно виконувати завданя щодо оборони України.З початку вийни мы вже 47 суток захищаемо Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали с атилерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиватся.За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин немного энлавов и старлинк Илон Маск - спаибо Илон, он выдежал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам не передали ничего. Без бк не имея возможности оборонятся противник постепенно оттеснил нас на завод Азовмаш, окружил сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы чтоб усилить и продоолжить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ Схід и они начинали планувати операцию. Содоль, Делятицкий пытались чтото сделать, но их старшие штабы заварачивали. Мы докладывали об этом в ООС они говорили тримайтесь мы работаем, обещали вертолет который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом который гарантировал нам или политическое или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боепривасов, без еды, без воды чуть не ли лакая из лужи и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половина бригады. У кого неоторваны конечности и могут ходить возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артилеристы зенитчики связисты водителя и повора. Даже оркестр. Погибают но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверно не вымерли эти савковые паркетники поэтому много народу изза них умрет зря. Были шансы. Были возможности но изза сыкливости докладывать по вертекали они не реалезованы. С нами уже никто нехочет общатся потому что мы списаны. Сегодня будет наверное крайний бой так как бк не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен.Дорогой украинский народ.Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу помяни морских пехотинцев добрым словом и независимо как будут развиватся дальше события неговорите плохо про морскую пехоту.Они сделали все возможное и невозможное.Бо ми ВІРНІ ЗАВЖДИ!11.04.2022…