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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 734735736737>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:20

11:10 Посол Франции в Украине сообщил об отправке отряда жандармов для расследования военных преступлений на Киевщине

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил в Twitter об отряде «технических и научных жандармов», которые прибыли во Львов, чтобы «содействовать своим товарищам в расследовании военных преступлений, совершенных под Киевом». «Франция первой предоставила такую ​​помощь», — указал он. Жандармы «завтра будут усиленно работать. Солидарность», — добавил он в своем сообщении.
.............
10:29 За прошедшие сутки российские войска нанесли около 66 ударов по Харькову и населенным пунктам области, 11 человек погибли, 14 получили ранения. Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

10:25 По сообщению Генпрокуратуры Украины на 11 апреля в результате российского вторжения пострадали более 525 детей. Из них 183 погибли и более 342 получили ранения. Подчеркивается, что эти данные не окончательны, так как в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях до сих пор ведется работа по подсчету жертв.

10:17 190 священников Украинской православной церкви Московского патриархата потребовали отдать патриарха Московского и всея Руси Кирилла под церковный трибунал. Соответствующее заявление опубликовал протоиерей Андрей Пинчук на своей странице в Facebook. Церковный трибунал, о котором идет речь, — собор предстоятелей Древневосточных церквей.

10:14 Согласно последним прогнозам Всемирного банка, опубликованным в воскресенье, экономика Украины сократится на 45,1% в этом году из-за войны, которую ведет Россия. Российский ВВП, как ожидается, упадет на 11,2%. ...
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09:15 Владимир Зеленский предлагает западным лидерам посмотреться в зеркало

В интервью американскому каналу CBS президент Украины Владимир Зеленский на вопрос об ответственности Запада в последних событиях в его стране дал такой ответ: «Я помню, мы все помним книги о Второй мировой войне и о дьяволе в погонах – Адольфе Гитлере. Ответственны ли за это страны, не участвовавшие в войне? Страны, которые позволили немецким войскам маршировать по Европе? Несет ли мир ответственность за геноцид? Да. Да. Когда ты [имеешь возможность] закрыть небо — да это страшно, что может начаться мировая война. Это страшно. Я понимаю. И я не могу давить на этих людей, потому что все боятся войны. Но виновен ли в этом мир? Я думаю, да. Я так думаю. Каждый день вставайте перед зеркалом и спрашивайте себя, смогли ли вы что-нибудь сделать? Или вы ничего не смогли сделать? На этот вопрос и на другой вопрос – кто ты, ты найдешь в зеркале ответ. Это то, во что я верю».

https://u.to/ozMcHA - это с https://www.rfi.fr.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:21

  juristkostya написав:вчера Фельдман сообщил, что орки по ночам мародерят еду в Экопарке. Который прямо на окружной дороге.
вы хоть одну обезьяну оттуда спасли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:23

  beee написав:
  _hunter написав:
  prodigy написав:beee\\\
не хочешь воевать, иди работай (хоть кем), есть деньги, чтобы 1-2 года не работать(помогай людям бесплатно), нечего здесь гундеть

Так он, как я понял, и не против -- а даже за, скорее всего. Но его в ту же Польшу почему-то не пускают работать -- потому и гундит...

Зачем мне Польша? Я здесь работаю.
Я по вашему уборщик и мойщик унитазов, что-ли?
Ну начал учить JavaScript, react, note js. С инженера в программисты - очень тяжело, ещё и языкучить нужно, капец, кароч. Но это на всякий случай.
Дайте автора методички. Одно и то же - зрада, зрада

У человека помогающего таких интересов к запрету на выезд не возникает. А вот у ОРДЛО прям каждый день именно этот вопрос, ибо сложно и боязно. Учитесь, может логика перестанет так хромать.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:28

  GALeon написав:Арестович «анонсировал» войну с россией до 2035 года и дал совет украинцам

По его прогнозу, в ближайшие 13 лет состоится несколько военных столкновений с рф.

«Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет», - убежден он.

Тем, кто к такому сценарию не готов, Арестович советует временно покинуть Украину и уехать, например, в «теплую Испанию». «Езжайте туда, если вы не готовы», - заявил советник главы ОП.

Арестович тот ещё болтун
Востаннє редагувалось beee в Пон 11 кві, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:30

  Starikan написав:
Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА :?: :?: я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.

Новоайдар. Точкой-У около 19 часов разбомбили склад боеприпасов . Горело и разлеталось во все стороны несколько часов. Инфо от очевидцев
  Starikan написав:
УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.

Действительно абсурд. Мало того, этим подталкивают к чтению вражеских источников информации
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:32

  beee написав:
  _hunter написав:
  prodigy написав:beee\\\
не хочешь воевать, иди работай (хоть кем), есть деньги, чтобы 1-2 года не работать(помогай людям бесплатно), нечего здесь гундеть

Так он, как я понял, и не против -- а даже за, скорее всего. Но его в ту же Польшу почему-то не пускают работать -- потому и гундит...

Зачем мне Польша? Я здесь работаю.
Я по вашему уборщик и мойщик унитазов, что-ли?
Ну начал учить JavaScript, react, note js. С инженера в программисты - очень тяжело, ещё и языкучить нужно, капец, кароч. Но это на всякий случай.
Дайте автора методички. Одно и то же - зрада, зрада

У человека помогающего таких интересов к запрету на выезд не возникает. А вот у ОРДЛО прям каждый день именно этот вопрос, ибо сложно и боязно. Учитесь, может логика перестанет так хромать.[/quote]

******

Во первых я выехать могу в любой момент. У меня есть деньги и критерии для выезда без денег.
И выеду, когда мне вздумается в тот момент когда мне это это нужно, а не когда какие-то бомжи мне укажут.
А во вторых:
"Вопросов не возникает только у дураков" (с)
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:52

  Starikan написав:А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?

Это такой "интегральный" вывод из нескольких источников (Арестович в их числе, конечно)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:57

beee

Я по вашему уборщик и мойщик унитазов, что-ли?


для меня (как капитана) на судне лучше хороший уборщик и мойщик унитазов, чем херовый старший механик (или старпом) (еще страшнее когда тупой и к тому алкаш, да-да был один такой у меня с Клайпеды, списал его через неделю)

всегда повторял экипажу- всех вас ценю от уровня вашего профессионализма, за 30 лет на флоте встречал много хороших людей (большинство из рядового состава)

для меня вообще не зазорно уборщик или нет (потому что курсантом на пратике я работал и матросом и даже в 1984г был 3 месяца уборщиком

поэтому, сынок, ты мне не симпатичен , от слова вообще
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06

Перекину я це сюди - на тематичну гілку...

  viy написав:Смотрю ничего не поменялось) Кое-кто даже из лав ЗСУ умудряется спамить ветку варварскими комиссиями привата))

Ага, тобто я спамлю?
  viy написав:Моя скромная служба в сумской теробороне такое не позволяет

Ну раз дехто в Сумах, ще й в теробороні, а "рішаючий південний фронт", то...
  viy написав:По войне - решающие ближайшие 2-3 недели, решающий фронт южный

...то я б закрив би пельку на місці "декого" і не гавкав на того, хто в ЗСУ на "рішаючому фронті"!

Можете ображатись, але давайте не будемо вчити життя тих, хто за два кроки до передку, а за декілька днів - то і за пів кроку буде до нього...

ДумайТЕ!©

п.с.
Ніколи б не подумав, що на фразу - "З окопу пишеш?", буду відповідати - "Так, а ти?"
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:09

  juristkostya написав:
  Starikan написав:А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?

Это такой "интегральный" вывод из нескольких источников (Арестович в их числе, конечно)

Реальнее и, соответственно, вероятнее операция по окружению наших войск на Донбассе.
Это, в случае успеха, даст гораздо бОльший результат.
Днепр при необходимости проще разрушать как Харьков бомбёжками. Взять такой крупный город им не удастся, а потери могут быть огромными.
ЛАД
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