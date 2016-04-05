11:10 Посол Франции в Украине сообщил об отправке отряда жандармов для расследования военных преступлений на Киевщине



Посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил в Twitter об отряде «технических и научных жандармов», которые прибыли во Львов, чтобы «содействовать своим товарищам в расследовании военных преступлений, совершенных под Киевом». «Франция первой предоставила такую ​​помощь», — указал он. Жандармы «завтра будут усиленно работать. Солидарность», — добавил он в своем сообщении.

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10:29 За прошедшие сутки российские войска нанесли около 66 ударов по Харькову и населенным пунктам области, 11 человек погибли, 14 получили ранения. Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.



10:25 По сообщению Генпрокуратуры Украины на 11 апреля в результате российского вторжения пострадали более 525 детей. Из них 183 погибли и более 342 получили ранения. Подчеркивается, что эти данные не окончательны, так как в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях до сих пор ведется работа по подсчету жертв.



10:17 190 священников Украинской православной церкви Московского патриархата потребовали отдать патриарха Московского и всея Руси Кирилла под церковный трибунал. Соответствующее заявление опубликовал протоиерей Андрей Пинчук на своей странице в Facebook. Церковный трибунал, о котором идет речь, — собор предстоятелей Древневосточных церквей.



10:14 Согласно последним прогнозам Всемирного банка, опубликованным в воскресенье, экономика Украины сократится на 45,1% в этом году из-за войны, которую ведет Россия. Российский ВВП, как ожидается, упадет на 11,2%. ...

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09:15 Владимир Зеленский предлагает западным лидерам посмотреться в зеркало



В интервью американскому каналу CBS президент Украины Владимир Зеленский на вопрос об ответственности Запада в последних событиях в его стране дал такой ответ: «Я помню, мы все помним книги о Второй мировой войне и о дьяволе в погонах – Адольфе Гитлере. Ответственны ли за это страны, не участвовавшие в войне? Страны, которые позволили немецким войскам маршировать по Европе? Несет ли мир ответственность за геноцид? Да. Да. Когда ты [имеешь возможность] закрыть небо — да это страшно, что может начаться мировая война. Это страшно. Я понимаю. И я не могу давить на этих людей, потому что все боятся войны. Но виновен ли в этом мир? Я думаю, да. Я так думаю. Каждый день вставайте перед зеркалом и спрашивайте себя, смогли ли вы что-нибудь сделать? Или вы ничего не смогли сделать? На этот вопрос и на другой вопрос – кто ты, ты найдешь в зеркале ответ. Это то, во что я верю».