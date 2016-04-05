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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:15

  Damien написав:
  Starikan написав:
Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА :?: :?: я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.

Новоайдар. Точкой-У около 19 часов разбомбили склад боеприпасов . Горело и разлеталось во все стороны несколько часов. Инфо от очевидцев
  Starikan написав:
УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.

Действительно абсурд. Мало того, этим подталкивают к чтению вражеских источников информации

Абсурд.
Сейчас вижу вертикальный столб дыма вроде где-то на Московском проспекте. Что это, определить не могу. Для артиллеристов с элементарным оборудованием и хорошей картой определить координаты и что горит не проблема.
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  #<1 ... 734735736737
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