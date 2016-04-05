RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 734735736737>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:30

  Starikan написав:
Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА :?: :?: я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.

Новоайдар. Точкой-У около 19 часов разбомбили склад боеприпасов . Горело и разлеталось во все стороны несколько часов. Инфо от очевидцев
  Starikan написав:
УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.

Действительно абсурд. Мало того, этим подталкивают к чтению вражеских источников информации
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 609
З нами з: 28.04.20
Подякував: 377 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:52

  Starikan написав:А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?

Это такой "интегральный" вывод из нескольких источников (Арестович в их числе, конечно)
juristkostya
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:06

Перекину я це сюди - на тематичну гілку...

  viy написав:Смотрю ничего не поменялось) Кое-кто даже из лав ЗСУ умудряется спамить ветку варварскими комиссиями привата))

Ага, тобто я спамлю?
  viy написав:Моя скромная служба в сумской теробороне такое не позволяет

Ну раз дехто в Сумах, ще й в теробороні, а "рішаючий південний фронт", то...
  viy написав:По войне - решающие ближайшие 2-3 недели, решающий фронт южный

...то я б закрив би пельку на місці "декого" і не гавкав на того, хто в ЗСУ на "рішаючому фронті"!

Можете ображатись, але давайте не будемо вчити життя тих, хто за два кроки до передку, а за декілька днів - то і за пів кроку буде до нього...

ДумайТЕ!©

п.с.
Ніколи б не подумав, що на фразу - "З окопу пишеш?", буду відповідати - "Так, а ти?"
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 18.03.21
Подякував: 110 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:09

  juristkostya написав:
  Starikan написав:А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?

Это такой "интегральный" вывод из нескольких источников (Арестович в их числе, конечно)

Реальнее и, соответственно, вероятнее операция по окружению наших войск на Донбассе.
Это, в случае успеха, даст гораздо бОльший результат.
Днепр при необходимости проще разрушать как Харьков бомбёжками. Взять такой крупный город им не удастся, а потери могут быть огромными.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:15

  Damien написав:
  Starikan написав:
Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА :?: :?: я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.

Новоайдар. Точкой-У около 19 часов разбомбили склад боеприпасов . Горело и разлеталось во все стороны несколько часов. Инфо от очевидцев
  Starikan написав:
УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.

Действительно абсурд. Мало того, этим подталкивают к чтению вражеских источников информации

Абсурд.
Сейчас вижу вертикальный столб дыма вроде где-то на Московском проспекте. Что это, определить не могу. Для артиллеристов с элементарным оборудованием и хорошей картой определить координаты и что горит не проблема.
А у нас в телеге сообщение: " В результате обстрела, в одном из районов Харькова снова начался пожар".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:34

  beee написав:В общем для самих же авторов этого гениального запрета, я так понимаю, это загадка

Та нема там загадки...

перше - копі-пейст радянського принципу
друге - пошукай, що по цьому приводу заявляв радник міністра МВС - каже відкриємо кордон для мужіків, сім"їж вже виїхали, вони також звалять і ніхто не буде переводити грощі...
change_pm
 
Повідомлень: 5447
З нами з: 03.02.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:39

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  Starikan написав:А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?

Это такой "интегральный" вывод из нескольких источников (Арестович в их числе, конечно)

Реальнее и, соответственно, вероятнее операция по окружению наших войск на Донбассе.
Это, в случае успеха, даст гораздо бОльший результат.
Днепр при необходимости проще разрушать как Харьков бомбёжками. Взять такой крупный город им не удастся, а потери могут быть огромными.
выход к Днепру (городу) - один из сценариев окружения наших сил на Донбассе.
Шагом к его реализации является попытка наступления на Барвенково.
juristkostya
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:53

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:.........
Реальнее и, соответственно, вероятнее операция по окружению наших войск на Донбассе.
Это, в случае успеха, даст гораздо бОльший результат.
Днепр при необходимости проще разрушать как Харьков бомбёжками. Взять такой крупный город им не удастся, а потери могут быть огромными.
выход к Днепру (городу) - один из сценариев окружения наших сил на Донбассе.
Шагом к его реализации является попытка наступления на Барвенково.

Можно, конечно, и так.
Но слишком большой кусок, легко подавиться. Думаю, для нас это был бы хороший вариант, но вряд ли так повезёт, их генералы всё же не полные дураки.

P.s. У нас сегодня идёт разминирование на ХТЗ по Александровскому пр-ту (б. Косиора) в районе ул. Пожарского. Проспект перекрыт. Мины с отсроченным сроком взрыва, ночью сбросили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:56

  change_pm написав:
  beee написав:В общем для самих же авторов этого гениального запрета, я так понимаю, это загадка

Та нема там загадки...

перше - копі-пейст радянського принципу
друге - пошукай, що по цьому приводу заявляв радник міністра МВС - каже відкриємо кордон для мужіків, сім"їж вже виїхали, вони також звалять і ніхто не буде переводити грощі...

Вы сильно оторвались от реальной жизни в Украине. :)
Какие гроши от выехавших сейчас женщин? Им впору переводить деньги туда от оставшихся мужей в Украине.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:01

11:35 Мобильный оператор Yota сообщает о резком росте числа пользователей VPN-приложений среди его клиентов с начала этого года: число пользователей VPN с января к началу апреля выросло в 53,5 раза. Лидерами среди приложений по популярности стали OpenVPN и WireGuard. Процент пользователей VPN-сервисов начал расти с 21 февраля, наибольший скачок произошел с 14 по 20 марта. Как пишет ТАСС, в МТС также сообщают о росте трафика VPN-сервисов.

11:27 Российские солдаты отказываются идти в наступление в Украине и саботируют приказы руководства. Это следует из перехвата разговора российского военнослужащего с матерью, опубликованного (ссылка) Службой безопасности Украины.

https://u.to/ozMcHA
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22031
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 734735736737>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (627)
11.04.2022 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron