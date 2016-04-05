Starikan написав: Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.
Новоайдар. Точкой-У около 19 часов разбомбили склад боеприпасов . Горело и разлеталось во все стороны несколько часов. Инфо от очевидцев
Starikan написав: УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.
Действительно абсурд. Мало того, этим подталкивают к чтению вражеских источников информации
Starikan написав:А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?
Это такой "интегральный" вывод из нескольких источников (Арестович в их числе, конечно)
Реальнее и, соответственно, вероятнее операция по окружению наших войск на Донбассе. Это, в случае успеха, даст гораздо бОльший результат. Днепр при необходимости проще разрушать как Харьков бомбёжками. Взять такой крупный город им не удастся, а потери могут быть огромными.
Starikan написав: Кстати, сейчас вообще трудно получить информацию, которая всё сильнее и сильнее засекречивается. Уничтожение нашими склада на Луганщине, источник - фейсбук главы ОГА я, например, в таких вопросах вообще не верю соцсетям.
Новоайдар. Точкой-У около 19 часов разбомбили склад боеприпасов . Горело и разлеталось во все стороны несколько часов. Инфо от очевидцев
Starikan написав: УП: "орки уничтожили на востоке ж-д станцию, населенный пункт не сообщается" - в наш век это просто абсурд.
Действительно абсурд. Мало того, этим подталкивают к чтению вражеских источников информации
Абсурд. Сейчас вижу вертикальный столб дыма вроде где-то на Московском проспекте. Что это, определить не могу. Для артиллеристов с элементарным оборудованием и хорошей картой определить координаты и что горит не проблема. А у нас в телеге сообщение: " В результате обстрела, в одном из районов Харькова снова начался пожар".
beee написав:В общем для самих же авторов этого гениального запрета, я так понимаю, это загадка
Та нема там загадки...
перше - копі-пейст радянського принципу друге - пошукай, що по цьому приводу заявляв радник міністра МВС - каже відкриємо кордон для мужіків, сім"їж вже виїхали, вони також звалять і ніхто не буде переводити грощі...
Starikan написав:А откуда вы взяли цифру 5 дней и план наступления на Днепр?
Это такой "интегральный" вывод из нескольких источников (Арестович в их числе, конечно)
Реальнее и, соответственно, вероятнее операция по окружению наших войск на Донбассе. Это, в случае успеха, даст гораздо бОльший результат. Днепр при необходимости проще разрушать как Харьков бомбёжками. Взять такой крупный город им не удастся, а потери могут быть огромными.
выход к Днепру (городу) - один из сценариев окружения наших сил на Донбассе. Шагом к его реализации является попытка наступления на Барвенково.
ЛАД написав:......... Реальнее и, соответственно, вероятнее операция по окружению наших войск на Донбассе. Это, в случае успеха, даст гораздо бОльший результат. Днепр при необходимости проще разрушать как Харьков бомбёжками. Взять такой крупный город им не удастся, а потери могут быть огромными.
выход к Днепру (городу) - один из сценариев окружения наших сил на Донбассе. Шагом к его реализации является попытка наступления на Барвенково.
Можно, конечно, и так. Но слишком большой кусок, легко подавиться. Думаю, для нас это был бы хороший вариант, но вряд ли так повезёт, их генералы всё же не полные дураки.
P.s. У нас сегодня идёт разминирование на ХТЗ по Александровскому пр-ту (б. Косиора) в районе ул. Пожарского. Проспект перекрыт. Мины с отсроченным сроком взрыва, ночью сбросили.
beee написав:В общем для самих же авторов этого гениального запрета, я так понимаю, это загадка
Та нема там загадки...
перше - копі-пейст радянського принципу друге - пошукай, що по цьому приводу заявляв радник міністра МВС - каже відкриємо кордон для мужіків, сім"їж вже виїхали, вони також звалять і ніхто не буде переводити грощі...
Вы сильно оторвались от реальной жизни в Украине. Какие гроши от выехавших сейчас женщин? Им впору переводить деньги туда от оставшихся мужей в Украине.
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