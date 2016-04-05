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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:07

  ЛАД написав:Можно, конечно, и так.
Но слишком большой кусок, легко подавиться. Думаю, для нас это был бы хороший вариант, но вряд ли так повезёт, их генералы всё же не полные дураки.
тем не менее, попытки продвижения к Барвенково не прекращаются (пока без особого успеха, насколько могу судить: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... e=timeline)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:15

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Можно, конечно, и так.
Но слишком большой кусок, легко подавиться. Думаю, для нас это был бы хороший вариант, но вряд ли так повезёт, их генералы всё же не полные дураки.
тем не менее, попытки продвижения к Барвенково не прекращаются (пока без особого успеха, насколько могу судить: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... e=timeline)

Наступление на Барвенково не говорит о наступлении на Днепр.
Есть гораздо более скромные цели - Александровка и дальше по границе Донецкой области.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:18

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:15 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке. В частности, Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели. По данным Bloomberg, большинство стран ЕС взяли обязательство изучить запросы на поставки танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Люксембурге.

13:04 По данным УВКБ ООН на понедельник, 11 апреля, 4 547 735 украинских беженцев покинули свою страну. Это на 44,781 больше, чем во время предыдущего подсчета в воскресенье. Такого числа беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. Около 90% бежавших из Украины составляют женщины и дети. «Мы очень обеспокоены не только безопасностью этих людей, но и оценкой их потребностей: денежных средств, здоровья, ухода, еды, жилья и даже одежды», — сказал глава Международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино на CNN.

https://u.to/ozMcHA
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:23

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Можно, конечно, и так.
Но слишком большой кусок, легко подавиться. Думаю, для нас это был бы хороший вариант, но вряд ли так повезёт, их генералы всё же не полные дураки.
тем не менее, попытки продвижения к Барвенково не прекращаются (пока без особого успеха, насколько могу судить: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... e=timeline)

Наступление на Барвенково не говорит о наступлении на Днепр.
Есть гораздо более скромные цели - Александровка и дальше по границе Донецкой области.

Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр.
Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:28

  juristkostya написав:......
Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр.
Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).

В большинстве случаев аналитики = болтуны. :)
Так же, как с бесплатными советами по курсам валют и акций. Впрочем, часто и с платными.
Думаю, всё же не на Славянск, а западнее, на Александровку с включением Славянска и Краматорска в зону окружения. Хотя. конечно, это чисто мои домыслы в условиях практически полного отсутствия информации.
"Поход на Днепр" пока расцениваю как слишком большую удачу для нас. И слишком большую глупость для росс. генералов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 11 кві, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:34

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:......
Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр.
Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).

В большинстве случаев аналитики = болтуны. :)
Так же, как с бесплатными советами по курсам валют и акций. Впрочем, часто и с платными.

Насколько могу понять, как и в любой профессии, в военном деле есть свои шаблоны для наступательных операций, окружений и пр.
Специалист вполне может их видеть на уровне концепции.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:37

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:......
Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр.
Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).

В большинстве случаев аналитики = болтуны. :)
Так же, как с бесплатными советами по курсам валют и акций. Впрочем, часто и с платными.

Насколько могу понять, как и в любой профессии, в военном деле есть свои шаблоны для наступательных операций, окружений и пр.
Специалист вполне может их видеть на уровне концепции.

Шаблонов как таковых нет. Слишком много зависит от наличия сил, техники, резервов, даже от погоды.
Я пост выше дописал, посмотрите. Повторю, это лично моё мнение, ни на чём не основанное. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 14:12

  ЛАД написав:
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:15 Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел[/u] в Люксембурге.

13:04 По данным УВКБ ООН на понедельник, 11 апреля, 4 547 735 украинских беженцев покинули свою страну. Это на 44,781 больше, чем во время предыдущего подсчета в воскресенье. Такого числа беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. Около 90% бежавших из Украины составляют женщины и дети. «Мы очень обеспокоены не только безопасностью этих людей, но и оценкой их потребностей: денежных средств, здоровья, ухода, еды, жилья и даже одежды», ...

https://u.to/ozMcHA


Пусть тщательнее подсчитают расходы на 4,5+ млн беженцев на икс месяцев, тогда увидят, что выгоднее выделенное и подчеркнутое выше.
fler
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