В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).



13:15 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке. В частности, Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели. По данным Bloomberg, большинство стран ЕС взяли обязательство изучить запросы на поставки танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Люксембурге.



13:04 По данным УВКБ ООН на понедельник, 11 апреля, 4 547 735 украинских беженцев покинули свою страну . Это на 44,781 больше, чем во время предыдущего подсчета в воскресенье. Такого числа беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. Около 90% бежавших из Украины составляют женщины и дети. «Мы очень обеспокоены не только безопасностью этих людей, но и оценкой их потребностей: денежных средств, здоровья, ухода, еды, жилья и даже одежды», — сказал глава Международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино на CNN.