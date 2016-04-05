В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
13:15 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке. В частности, Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели. По данным Bloomberg, большинство стран ЕС взяли обязательство изучить запросы на поставки танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Люксембурге.
13:04 По данным УВКБ ООН на понедельник, 11 апреля, 4 547 735 украинских беженцев покинули свою страну. Это на 44,781 больше, чем во время предыдущего подсчета в воскресенье. Такого числа беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. Около 90% бежавших из Украины составляют женщины и дети. «Мы очень обеспокоены не только безопасностью этих людей, но и оценкой их потребностей: денежных средств, здоровья, ухода, еды, жилья и даже одежды», — сказал глава Международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино на CNN.
Наступление на Барвенково не говорит о наступлении на Днепр. Есть гораздо более скромные цели - Александровка и дальше по границе Донецкой области.
Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр. Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).
juristkostya написав:...... Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр. Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).
В большинстве случаев аналитики = болтуны. Так же, как с бесплатными советами по курсам валют и акций. Впрочем, часто и с платными. Думаю, всё же не на Славянск, а западнее, на Александровку с включением Славянска и Краматорска в зону окружения. Хотя. конечно, это чисто мои домыслы в условиях практически полного отсутствия информации. "Поход на Днепр" пока расцениваю как слишком большую удачу для нас. И слишком большую глупость для росс. генералов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 11 кві, 2022 13:34, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:...... Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр. Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).
В большинстве случаев аналитики = болтуны. Так же, как с бесплатными советами по курсам валют и акций. Впрочем, часто и с платными.
Насколько могу понять, как и в любой профессии, в военном деле есть свои шаблоны для наступательных операций, окружений и пр. Специалист вполне может их видеть на уровне концепции.
juristkostya написав:...... Считается, что параллельно реализуется 2 сценария: "скромный" путем наступления на Славянск, более "размашистый" - на Барвенково и дальше на Днепр. Это со слов разного рода военных аналитиков (наших и западных).
В большинстве случаев аналитики = болтуны. Так же, как с бесплатными советами по курсам валют и акций. Впрочем, часто и с платными.
Насколько могу понять, как и в любой профессии, в военном деле есть свои шаблоны для наступательных операций, окружений и пр. Специалист вполне может их видеть на уровне концепции.
Шаблонов как таковых нет. Слишком много зависит от наличия сил, техники, резервов, даже от погоды. Я пост выше дописал, посмотрите. Повторю, это лично моё мнение, ни на чём не основанное.
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
13:15 Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел[/u] в Люксембурге.
13:04 По данным УВКБ ООН на понедельник, 11 апреля, 4 547 735 украинских беженцев покинули свою страну. Это на 44,781 больше, чем во время предыдущего подсчета в воскресенье. Такого числа беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. Около 90% бежавших из Украины составляют женщины и дети. «Мы очень обеспокоены не только безопасностью этих людей, но и оценкой их потребностей: денежных средств, здоровья, ухода, еды, жилья и даже одежды», ...