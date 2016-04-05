RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 735736737738
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:24

  prodigy написав:моя покойная бабуля была мобилизована на "трудовой фронт"
в 1941г в октябре (месяц они рыли огоромные противотанковые рвы лопатами, глубиной до 10-12 метров в Калужской области, и Московской области) муж был на фронте, дети остались дома сами (старшему было 8лет, еще одному сыну 5лет и моей матери 3 года), продуктов не было (почти), когда через месяц бабушке (ей тогда было 40 лет, еще 4 детей у нее умерли от голода в 1930/31) удалось вернуться (немец уже стоял под Москвой), то она обнаружила, что моя мать умирает от голода, собрались хоронить (но мать выжила, хотя от голода потеряла зрение), потом в 1943г после КУРСКОЙ ДУГИ снова
мобилизовывали население (теперь они собирали трупы (и немцев тоже) и хоронили в братских траншеях (через неделю фактически без еды), бабушка признавалась, что они стали "халтурить" и копали рвы глубиной меньше метра, потом они продолжали быть мобилизованы (но уже в 1945/46г им разрешали 1 день в неделю наведываться в свое село к детям), кстати сестру бабушки убило при бомбежке и у той осталось 4 детей, и вот в 1944г мой дядя (ему уже исполнилось 11 лет отвечать за 7 детей), власти давали 1 мешок муки в месяц(плохого качества) и мешок гнилой картошки, дома не было (его отступая спалили немцы), жили в землянке, в 1946г дед вернулся по демобилизации и бабушка тоже

к чему я это рассказал, к тому что сегодня без мобилизации только малое число населения готовы помогать и работать добровольно без оплаты труда

вот банальный пример, в моем дачном сообществе одна женщина предложила выйти на субботник и убрать мусор 200-250 метров вдоль дороги (старые ветки, листву,обрывки платиковых пакетов, пачки сигарет и пивные бутылки), так как вроде как внутри улиц люди убирают возле своих домов, а эта дорога к двум садовым кооперативам(дачам) имеет ужасный вид (просто позор), так вот из приблизительно 400 домов одного СКО и 600 домов другого вышло на субботник 6 человек( 4 женщины и 2 мцжчины + ребенок 6 лет), это было в субботу 19 февраля 2022, за 3 часа мы убрали где-то кусок дороги в двух строн около 120м, сложили мусор в кучи (платиковые мешки с бутинками, бумажным мусором вывезли в понедельник 21 февраля, а ветки до сих пор лежат в кучах вдоль дороги)
кстати, собирались выйти закончить в воскресенье, но я вышел один и больше никого не было. Вот вам и добровольно труд :mrgreen:

Я так понимаю некоторые хотят повторения сталигизма и ссср...
Negotive
 
Повідомлень: 37
З нами з: 08.03.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:25

Гарпуны и 120 бронемашин

Столтенберг подтвердил поставку современного оружия

prodigy
 
Повідомлень: 7712
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2998 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:26

Один ТГ канал пишет такое

⚡️⚡️Наш источник в военных кругах дает один из сценариев, который готовит россия.

Первое - путин и лукашенко в ближайшее время обговорят окончательную дату вступления беларуси в полномасштабную войну вместе с российскими частями на Западном направлении. Силы будут нацелены на пути снабжения ВСУ западным вооружением - Волынская область, Ровенская область и Львовская область. Шансов у них практически нет, но западную группировку войск свяжут боями.

Второе - параллельно с этим группировка войск в Приднестровье должна будет навязать бои в Одесской и Винницкой областях. Задача россиян - перекрыть Одессу. Но для этого необходимо взятие Николаева, на что нацелено их командование.

Третье - массированные бои на Донбассе и штурм Харькова.

Четвертое - возвращение в Киевскую область.

Все это россияне могут делать во многом в одном временном коридоре, если будут достигать успехов на Донбассе.

В таком случае группировки войск ВСУ будут действовать автономно и разбивать оккупантов, после чего война перейдет на территорию беларуси и россии.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12234
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:31

Negotive

ты просто дегенерат
prodigy
 
Повідомлень: 7712
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2998 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:38

  ЛАД написав:Абсурд.
Сейчас вижу вертикальный столб дыма вроде где-то на Московском проспекте. Что это, определить не могу. Для артиллеристов с элементарным оборудованием и хорошей картой определить координаты и что горит не проблема.
А у нас в телеге сообщение: " В результате обстрела, в одном из районов Харькова снова начался пожар".

Сделано чтоб можно было прикопатся за пособничество оккупантам и госизмену и прочее. Тут некоторые за принудиловкой и тоталитаризмом скучают. Закрытие возможности выезда для мужчин - из тех же соображений.
Negotive
 
Повідомлень: 37
З нами з: 08.03.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:38

  prodigy написав:к чему я это рассказал, к тому что сегодня без мобилизации только малое число населения готовы помогать и работать добровольно без оплаты труда
спасибо очень познавательно, да времена другие, тогда был аппарат подавления со специфически подобранным персоналом, народ можно было лупить палками, и вообще права человека это не про СССР. Сейчас власть либеральничает, потому что война закончится а после войны выборы, где 99% кандидатов будут петь какую пользу они принесли на войне, как защищали детей и кормили голодных бабушек.

В этих условиях палка не работает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 15:41, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12234
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харьков сообщает о постепенном восстановлении работы светофоров.

НМВ, правильно, на этой неделе машин уже гораздо больше, чем пару недель назад, ездить без светофоров становится опасно.
juristkostya
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:42

  vitaliian написав:⚡️⚡️Наш источник в военных кругах дает один из сценариев, который готовит россия.

Первое - путин и лукашенко в ближайшее время обговорят окончательную дату вступления беларуси в полномасштабную войну вместе с российскими частями на Западном направлении. Силы будут нацелены на пути снабжения ВСУ западным вооружением - Волынская область, Ровенская область и Львовская область. Шансов у них практически нет, но западную группировку войск свяжут боями.

Второе - параллельно с этим группировка войск в Приднестровье должна будет навязать бои в Одесской и Винницкой областях. Задача россиян - перекрыть Одессу. Но для этого необходимо взятие Николаева, на что нацелено их командование.

Третье - массированные бои на Донбассе и штурм Харькова.

Четвертое - возвращение в Киевскую область.

Все это россияне могут делать во многом в одном временном коридоре, если будут достигать успехов на Донбассе.

В таком случае группировки войск ВСУ будут действовать автономно и разбивать оккупантов, после чего война перейдет на территорию беларуси и россии.



в одном временном коридоре


бред какого-то игрока в (real-time strategy, RTS),
типа Call to Arms
https://www.youtube.com/watch?v=hdOQINBpHww
prodigy
 
Повідомлень: 7712
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2998 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Зображення

Если хрестики - значит рисуют пособники оккупантов. если нолики - значит полиция. Главное не перепутать....
Negotive
 
Повідомлень: 37
З нами з: 08.03.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 735736737738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, liliya_logical, Negotive, stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 448001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2971)
11.04.2022 16:54
ПУМБ (859)
11.04.2022 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.