prodigy написав:

моя покойная бабуля была мобилизована на "трудовой фронт"в 1941г в октябре (месяц они рыли огоромные противотанковые рвы лопатами, глубиной до 10-12 метров в Калужской области, и Московской области) муж был на фронте, дети остались дома сами (старшему было 8лет, еще одному сыну 5лет и моей матери 3 года), продуктов не было (почти), когда через месяц бабушке (ей тогда было 40 лет, еще 4 детей у нее умерли от голода в 1930/31) удалось вернуться (немец уже стоял под Москвой), то она обнаружила, что моя мать умирает от голода, собрались хоронить (но мать выжила, хотя от голода потеряла зрение), потом в 1943г после КУРСКОЙ ДУГИ сновамобилизовывали население (теперь они собирали трупы (и немцев тоже) и хоронили в братских траншеях (через неделю фактически без еды), бабушка признавалась, что они стали "халтурить" и копали рвы глубиной меньше метра, потом они продолжали быть мобилизованы (но уже в 1945/46г им разрешали 1 день в неделю наведываться в свое село к детям), кстати сестру бабушки убило при бомбежке и у той осталось 4 детей, и вот в 1944г мой дядя (ему уже исполнилось 11 лет отвечать за 7 детей), власти давали 1 мешок муки в месяц(плохого качества) и мешок гнилой картошки, дома не было (его отступая спалили немцы), жили в землянке, в 1946г дед вернулся по демобилизации и бабушка тожек чему я это рассказал, к тому что сегодня без мобилизации только малое число населения готовы помогать и работать добровольно без оплаты трудавот банальный пример, в моем дачном сообществе одна женщина предложила выйти на субботник и убрать мусор 200-250 метров вдоль дороги (старые ветки, листву,обрывки платиковых пакетов, пачки сигарет и пивные бутылки), так как вроде как внутри улиц люди убирают возле своих домов, а эта дорога к двум садовым кооперативам(дачам) имеет ужасный вид (просто позор), так вот из приблизительно 400 домов одного СКО и 600 домов другого вышло на субботник 6 человек( 4 женщины и 2 мцжчины + ребенок 6 лет), это было в субботу 19 февраля 2022, за 3 часа мы убрали где-то кусок дороги в двух строн около 120м, сложили мусор в кучи (платиковые мешки с бутинками, бумажным мусором вывезли в понедельник 21 февраля, а ветки до сих пор лежат в кучах вдоль дороги)кстати, собирались выйти закончить в воскресенье, но я вышел один и больше никого не было. Вот вам и добровольно труд