Додано: Пон 11 кві, 2022 16:11

Танки. Сам Джонсон сказал о передаче Украине 120 единиц бронетехники. Скорее всего, Украина может получить около 200-210 танков из Чехии, Польши и Кипра. Чехия уже передает находящиеся у нее в резерве около 60 танков Т72. То же самое делает и Польша - передает сразу 100 танков Т72, причем сама сейчас закупает в США 250 танков "Абрамс". Также достигнута договоренность с Кипром о передаче Украине имеющихся у него примерно 50 танков Т80 российского производства. Суммарно это как раз и составляет 210 танков - примерно четверть от того парка танков, которые числились на вооружении Украины до начала активных боевых действий. Из этого количества танки Т72, особенно из Чехии, довольно старых модификаций - но в хорошем ходовом состоянии. Они могут быть легко модернизированы путем установки динамической защиты, тепловизоров, различной боевой электроники и т.п. Кипрские же Т80 - более новые и неплохо оснащенные, и также подвергающиеся модернизации. Помимо этого, Великобритания и Австралия уже начали поставки различных бронемашин.



Зенитно-ракетные комплексы. Во-первых, сама Великобритания активно поставляет ЗРК ближнего радиуса действия "Starstreak", которые фактически не дают шансов ни одному вражескому самолету или крылатой ракете, которые оказываются у них в зоне поражения. А для более серьезной работы Украина получает ЗРК "С-300" из тех стран Восточной Европы, а также Греции, где они есть еще с советских времен и проходили модернизацию. Так, свои комплексы "С-300" передает Словакия - это порядка 45-48 ракет одним залпом из дивизиона в составе 12 пусковых установок и сопутствующей техники. И это только начало. Сама Словакия взамен получает американские ЗРК "Патриот".



Противокорабельные ракеты. Первоначально речь шла о комплексах "Гарпун" - стандартной противокорабельной крылатой ракеты НАТО, которая состоит на вооружении почти всех НАТОвских боевых кораблей. Но такие ракеты в береговых установках - довольно специфическая вещь, которая есть или заказана только в Дании и Тайване. И их мало у самой Великобритании. Но зато есть противокорабельные ракеты норвежской разработки и производства HSM. Это крылатые ракеты со скоростью почти в 1 мах, дальнобойностью до 185 километров. И, что важно, они активно производятся с 2007 года, для них есть хорошо освоенная береговая версия. И довольно большое количество таких ракет именно в береговой версии с 2008 года закупала Польша. Скорее всего, Украина получила и получает некоторое количество таких ракет именно из Польши, так как оттуда их быстрее всего доставить, а в саму Польшу уже идут поставки новых ракет непосредственно от производителя.



Истребители. Сам Борис Джонсон публично об этом пока не говорил. Но вчера, 9 апреля, эта тема обсуждалась в парламенте Великобритании. Скорее всего, снова будет реализована схема по передаче Украине истребителей "МиГ-29" из тех же Польши, Словакии и Болгарии - а они получат самолеты американского производства, тем более, что США одобряет продажу истребителей F16 в Болгарию, а Польша уже заключила контракт на крупную партию истребителей F35.