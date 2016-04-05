Танки. Сам Джонсон сказал о передаче Украине 120 единиц бронетехники. Скорее всего, Украина может получить около 200-210 танков из Чехии, Польши и Кипра. Чехия уже передает находящиеся у нее в резерве около 60 танков Т72. То же самое делает и Польша - передает сразу 100 танков Т72, причем сама сейчас закупает в США 250 танков "Абрамс". Также достигнута договоренность с Кипром о передаче Украине имеющихся у него примерно 50 танков Т80 российского производства. Суммарно это как раз и составляет 210 танков - примерно четверть от того парка танков, которые числились на вооружении Украины до начала активных боевых действий. Из этого количества танки Т72, особенно из Чехии, довольно старых модификаций - но в хорошем ходовом состоянии. Они могут быть легко модернизированы путем установки динамической защиты, тепловизоров, различной боевой электроники и т.п. Кипрские же Т80 - более новые и неплохо оснащенные, и также подвергающиеся модернизации. Помимо этого, Великобритания и Австралия уже начали поставки различных бронемашин.
Зенитно-ракетные комплексы. Во-первых, сама Великобритания активно поставляет ЗРК ближнего радиуса действия "Starstreak", которые фактически не дают шансов ни одному вражескому самолету или крылатой ракете, которые оказываются у них в зоне поражения. А для более серьезной работы Украина получает ЗРК "С-300" из тех стран Восточной Европы, а также Греции, где они есть еще с советских времен и проходили модернизацию. Так, свои комплексы "С-300" передает Словакия - это порядка 45-48 ракет одним залпом из дивизиона в составе 12 пусковых установок и сопутствующей техники. И это только начало. Сама Словакия взамен получает американские ЗРК "Патриот".
Противокорабельные ракеты. Первоначально речь шла о комплексах "Гарпун" - стандартной противокорабельной крылатой ракеты НАТО, которая состоит на вооружении почти всех НАТОвских боевых кораблей. Но такие ракеты в береговых установках - довольно специфическая вещь, которая есть или заказана только в Дании и Тайване. И их мало у самой Великобритании. Но зато есть противокорабельные ракеты норвежской разработки и производства HSM. Это крылатые ракеты со скоростью почти в 1 мах, дальнобойностью до 185 километров. И, что важно, они активно производятся с 2007 года, для них есть хорошо освоенная береговая версия. И довольно большое количество таких ракет именно в береговой версии с 2008 года закупала Польша. Скорее всего, Украина получила и получает некоторое количество таких ракет именно из Польши, так как оттуда их быстрее всего доставить, а в саму Польшу уже идут поставки новых ракет непосредственно от производителя.
Истребители. Сам Борис Джонсон публично об этом пока не говорил. Но вчера, 9 апреля, эта тема обсуждалась в парламенте Великобритании. Скорее всего, снова будет реализована схема по передаче Украине истребителей "МиГ-29" из тех же Польши, Словакии и Болгарии - а они получат самолеты американского производства, тем более, что США одобряет продажу истребителей F16 в Болгарию, а Польша уже заключила контракт на крупную партию истребителей F35.
prodigy написав:вот вам яркий пример: детский патриотизм умноженный на внутреннее соперничество вылился в жестокое насилие (над своим товарищем пионером)
в исторических периодах есть условное понятие цены человеческой жизни, грубо говоря чтобы создать диктатуру уровня Сталин человеческая жизнь не должна стоить ничего, тогда за тарелку супа найдется миллион желающих работать в системе НКВД, сексотами, чиновниками дающими добро на расстрелы. Они знали, что человеческая жизнь не стоит ничего, поэтому за преступления им ничего не будет.
То что творит русская армия это самый большой подрыв власти пуйла за всю его историю, потому что это умножение стоимости человеческой жизни на ноль.
Это касается не только издевательств над мирным населением, но и безжалостную утилизацию солдат собственной армии. Если общество рф это проглотит, их ждут трудовая повинность и гулаги. После кровавого Ленина пришёл куда более кровавый Сталин.
В нашем обществе любая попытка умножить мнение людей на ноль вызывает бунт. В 2004 был бунт против фальсификации выборов в 2014 против демарша чивокуни в сторону РФ. Сейчас по сути тоже бунт но направлен он не на свою власть, а на вражескую армию.
Власть конечно управляет обществом, хотя это управление скорее консенсус. Никаких действенных диктаторских механизмов у власти нет, потому что нет достаточного количества силовиков готовых их реализовывать.
prodigy написав:Так, свои комплексы "С-300" передает Словакия - это порядка 45-48 ракет одним залпом из дивизиона в составе 12 пусковых установок и сопутствующей техники. И это только начало. Сама Словакия взамен получает американские ЗРК "Патриот".
Вроде уже проскакивала инфа у рашистов, что этот комплекс уничтожен в Днепре в ангарах крылатыми ракетами вчера, даже не успели развернуть... но это не точно, и может быть пропагандой.
vitaliian написав:бунт против фальсификации выборов в 2014 против демарша чивокуни в сторону РФ
к сожалению, до сих пор есть люди, которые искренне считают, что майдан в 2014 заварили американцы, а то этого "мы так хорошо жили"
после 2014г в Одеском порту и других портах закрылись эскпедиторские компании, рабовшие с рф (80% грузов которые они эспедировлаи- был транзит из рф), 2013 один мой приятель (не сильно парясь) имел 3к долларов в месяц, а работал 5-6 часов в день, потом доходы упали до 800-1000 долл...и он вернулся в моря в 2014г (вернулся на самую низшую должность 3 офф, к своему однокласснику(который уже капитан), вот со своим другом он начал рости, в 2018 был уже старпомом в январе 2022 я его снова встретил (он сделал первый рейс капитаном в 55лет), он закончил вышку в 1990г и в 1998 ушел с флота (вторым помощником) и до 2014 проработал эспедитором (т.е. 16 лет перерыв)
Starikan написав: Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема.
Если можно распишите свои мысли по этому поводу. Я тогда дюже мал был, не понимал ничего. Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора. Отхаркиваться будет еще очень долго.
Вкратце на примере нашего НТК: НИИ (созданного в 1960м при активной поддержке С.П.Королева) + КБ (космос, военка, геологоразведка) + опытное производство. В лучшие времена в КБ и ОП работало до 2000 человек, некоторые говорили и о большей численности в конце 80х (бум высокотемпературной сверхпроводимости). Как вы думаете, что осталось к середине 90х? Только бюджетный НИИ. То же самое произошло с бесчисленными КБ и Гипро, обслуживавшими весь Союз. Не говоря уже о заводах, но с этим, наверное, к ЛАДу, если не ошибаюсь, он работал на производстве (а если ошибаюсь, прошу прощения). Я же хорошо помню, как на фабриках легпрома выдавали зарплату не деньгами, а продукцией, с которой люди на полустанках подходили к вагонам и умоляли купить
Совершенно понятно, что их в первую очередь интересовали не идеи независимости и евроатлантизма Украины, а восстановления экономики и связей с ближайшим соседом. А Европа в нашу сторону вообще не смотрела, для них всегда всё восточнее Польши было "россией".
prodigy написав:Так, свои комплексы "С-300" передает Словакия - это порядка 45-48 ракет одним залпом из дивизиона в составе 12 пусковых установок и сопутствующей техники. И это только начало. Сама Словакия взамен получает американские ЗРК "Патриот".
Вроде уже проскакивала инфа у рашистов, что этот комплекс уничтожен в Днепре в ангарах крылатыми ракетами вчера, даже не успели развернуть... но это не точно, и может быть пропагандой.
prodigy написав:к сожалению, до сих пор есть люди, которые искренне считают, что майдан в 2014 заварили американцы, а то этого "мы так хорошо жили
это тупоголовые которые ничем не интересуются. В 2008 пуйло взял курс на непрямое военное противостояние с западом, вторжение в грузию, иначе не получалось установить в стране диктатуру и пожизненную власть. Запад это проглотил и понеслось, крым, ордо. Война с Украиной было делом времени.
Ни военных ни политических целей у него в Украине нет, есть цель окончательно забрать права и свободы у своего народа, что сейчас семимильными шагами и происходит. После пуйла к власти придет ещё более кровавый диктатор. Потому что народ морально к нему готов. Врагов будут называть пособниками украины и безжалостно уничтожать. Ему даже победа что бы затянуть гайки не нужна, достаточно просто войны.
prodigy написав:и тем не менее вместо того, чтобы потратить 10 секунд в гугле ты кидаешь это говно на вентилятор
Каюсь, потому что вчера увидел видео которое потрясло - группа из 11-12 наших военных устроила тик-ток фотосессию возле то ли подбитой, то ли захваченной рашистской БМП, в это время к ним подьезжает танк и выстрелом в упор отправляет всех на тот свет.
До сих пор шокирован. Только и мониторил больше информации по этому событию.
ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.
prodigy написав:Так, свои комплексы "С-300" передает Словакия - это порядка 45-48 ракет одним залпом из дивизиона в составе 12 пусковых установок и сопутствующей техники. И это только начало. Сама Словакия взамен получает американские ЗРК "Патриот".
Вроде уже проскакивала инфа у рашистов, что этот комплекс уничтожен в Днепре в ангарах крылатыми ракетами вчера, даже не успели развернуть... но это не точно, и может быть пропагандой.
и тем не менее вместо того, чтобы потратить 10 секунд в гугле ты кидаешь это говно на вентилятор
что может изменить человека, война? нет скажи сколько тебе лет, чтобы понять на 1% что ты из себя представляешь
вот тебе самому не стыдно за то, что ты такой ?
дети есть? родители? жена? ну хоть перед кем то должно быть стыдно
знаешь, это даже не испортить воздух ночью в купе поезда
Не надо на человека наезжать. Орки действительно сообщили о том что уничтожили этот ЗРК. Вариантов может быть несколько. 1.Это правда, просто наши и словаки не хотят говорить. 2. Их разведка получила дезу от информатора и они просто уничтожили ангар. 3.Орки тупо врут. Но удар по Днепру все же был. Какой из вариантов правда мы не знаем и вряд ли узнаем.