Додано: Пон 11 кві, 2022 17:10

Хомякоид написав: Starikan написав: Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема. Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема. Если можно распишите свои мысли по этому поводу.

Я тогда дюже мал был, не понимал ничего.

Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора.

Отхаркиваться будет еще очень долго. Если можно распишите свои мысли по этому поводу.Я тогда дюже мал был, не понимал ничего.Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора.Отхаркиваться будет еще очень долго.

Вкратце на примере нашего НТК: НИИ (созданного в 1960м при активной поддержке С.П.Королева) + КБ (космос, военка, геологоразведка) + опытное производство. В лучшие времена в КБ и ОП работало до 2000 человек, некоторые говорили и о большей численности в конце 80х (бум высокотемпературной сверхпроводимости).Как вы думаете, что осталось к середине 90х? Только бюджетный НИИ.То же самое произошло с бесчисленными КБ и Гипро, обслуживавшими весь Союз.Не говоря уже о заводах, но с этим, наверное, к ЛАДу, если не ошибаюсь, он работал на производстве (а если ошибаюсь, прошу прощения). Я же хорошо помню, как на фабриках легпрома выдавали зарплату не деньгами, а продукцией, с которой люди на полустанках подходили к вагонам и умоляли купитьСовершенно понятно, что их в первую очередь интересовали не идеи независимости и евроатлантизма Украины, а восстановления экономики и связей с ближайшим соседом. А Европа в нашу сторону вообще не смотрела, для них всегда всё восточнее Польши было "россией".