Starikan написав: Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема.
Если можно распишите свои мысли по этому поводу. Я тогда дюже мал был, не понимал ничего. Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора. Отхаркиваться будет еще очень долго.
Вкратце на примере нашего НТК: НИИ (созданного в 1960м при активной поддержке С.П.Королева) + КБ (космос, военка, геологоразведка) + опытное производство. В лучшие времена в КБ и ОП работало до 2000 человек, некоторые говорили и о большей численности в конце 80х (бум высокотемпературной сверхпроводимости). Как вы думаете, что осталось к середине 90х? Только бюджетный НИИ. То же самое произошло с бесчисленными КБ и Гипро, обслуживавшими весь Союз. Не говоря уже о заводах, но с этим, наверное, к ЛАДу, если не ошибаюсь, он работал на производстве (а если ошибаюсь, прошу прощения). Я же хорошо помню, как на фабриках легпрома выдавали зарплату не деньгами, а продукцией, с которой люди на полустанках подходили к вагонам и умоляли купить
Совершенно понятно, что их в первую очередь интересовали не идеи независимости и евроатлантизма Украины, а восстановления экономики и связей с ближайшим соседом. А Европа в нашу сторону вообще не смотрела, для них всегда всё восточнее Польши было "россией".
prodigy написав:Так, свои комплексы "С-300" передает Словакия - это порядка 45-48 ракет одним залпом из дивизиона в составе 12 пусковых установок и сопутствующей техники. И это только начало. Сама Словакия взамен получает американские ЗРК "Патриот".
Вроде уже проскакивала инфа у рашистов, что этот комплекс уничтожен в Днепре в ангарах крылатыми ракетами вчера, даже не успели развернуть... но это не точно, и может быть пропагандой.
prodigy написав:к сожалению, до сих пор есть люди, которые искренне считают, что майдан в 2014 заварили американцы, а то этого "мы так хорошо жили
это тупоголовые которые ничем не интересуются. В 2008 пуйло взял курс на непрямое военное противостояние с западом, вторжение в грузию, иначе не получалось установить в стране диктатуру и пожизненную власть. Запад это проглотил и понеслось, крым, ордо. Война с Украиной было делом времени.
Ни военных ни политических целей у него в Украине нет, есть цель окончательно забрать права и свободы у своего народа, что сейчас семимильными шагами и происходит. После пуйла к власти придет ещё более кровавый диктатор. Потому что народ морально к нему готов. Врагов будут называть пособниками украины и безжалостно уничтожать. Ему даже победа что бы затянуть гайки не нужна, достаточно просто войны.
ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.
prodigy написав:Так, свои комплексы "С-300" передает Словакия - это порядка 45-48 ракет одним залпом из дивизиона в составе 12 пусковых установок и сопутствующей техники. И это только начало. Сама Словакия взамен получает американские ЗРК "Патриот".
Вроде уже проскакивала инфа у рашистов, что этот комплекс уничтожен в Днепре в ангарах крылатыми ракетами вчера, даже не успели развернуть... но это не точно, и может быть пропагандой.
и тем не менее вместо того, чтобы потратить 10 секунд в гугле ты кидаешь это говно на вентилятор
что может изменить человека, война? нет скажи сколько тебе лет, чтобы понять на 1% что ты из себя представляешь
вот тебе самому не стыдно за то, что ты такой ?
дети есть? родители? жена? ну хоть перед кем то должно быть стыдно
знаешь, это даже не испортить воздух ночью в купе поезда
Не надо на человека наезжать. Орки действительно сообщили о том что уничтожили этот ЗРК. Вариантов может быть несколько. 1.Это правда, просто наши и словаки не хотят говорить. 2. Их разведка получила дезу от информатора и они просто уничтожили ангар. 3.Орки тупо врут. Но удар по Днепру все же был. Какой из вариантов правда мы не знаем и вряд ли узнаем.
libeconomy аж такої суттєвої різниці, чи був знищений той дивізіон С-300 немає. Станом на початок війни у нас на озброєнні було 30 дивізіонів С-300(по даним "Мілітарного"). Частина з них справді була знищена росіянами. Але один конкретний дивізіон - це близько 3%. А от те, що почали передавати важке озброєння, в тому числі й наступальне - це справді перелом в західній думці...
Starikan написав:для них всегда всё восточнее Польши было "россией"
меня был суперинтендант Кен из Глазго (я с ним работал с 1999-2004), в 2005 я перешел в немецкую фирму (офис в Гамбурге) и из буклета узнал, что мой бывший супер Кен теперь в Гамбурге и он флит директор, а мои супера были поляки у него в подчинении
они рассказали историю, как Кен в 2005 поехал с ними посмотреть как идет ремонт одного из судов в Гданьске и был потрясен (я спрашиваю -чем?)
Гданьском)) он ожидал, что Польша это большое село и там нет ни архитектуры, ни цивилизации а что он сказал про Украину? wild step
prodigy написав:к сожалению, до сих пор есть люди, которые искренне считают, что майдан в 2014 заварили американцы, а то этого "мы так хорошо жили
это тупоголовые которые ничем не интересуются. В 2008 пуйло взял курс на непрямое военное противостояние с западом, вторжение в грузию, иначе не получалось установить в стране диктатуру и пожизненную власть. Запад это проглотил и понеслось, крым, ордо. Война с Украиной было делом времени.
Ни военных ни политических целей у него в Украине нет, есть цель окончательно забрать права и свободы у своего народа, что сейчас семимильными шагами и происходит. После пуйла к власти придет ещё более кровавый диктатор. Потому что народ морально к нему готов. Врагов будут называть пособниками украины и безжалостно уничтожать. Ему даже победа что бы затянуть гайки не нужна, достаточно просто войны.
Брат(brother in mind), ты один из немногих на этой патриотичной ветке, с которым у меня по многим вопросам (политическим и валютным) совпадают оценки ситуации
пс интерсно как с этим вопросом обстоит у нашего президента, он уже точно не хочет заглянуть в глаза (или достаточно перестать стрелять)
Очільники Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили відправлення в Україну спеціальної місії. Вона займеться збором доказів воєнних злочинів Росії.
За його словами, для роботи з виявлення воєнних злочинів будуть виділені фінансові кошти.
Також у понеділок, 11 квітня, очільники МЗС Євросоюзу зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення подальших дій щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.
"Винних у тяжких злочинах потрібно притягнути до відповідальності", - зазначив він.
За його словами, Латвія підтримує роботу прокурора і внесла 100 тисяч євро для фінансування.