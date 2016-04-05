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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:09
vitaliian написав:
Ни военных ни политических целей у него в Украине нет, есть цель окончательно забрать права и свободы у своего народа, что сейчас семимильными шагами и происходит.
Зачем такое противопоставление?
Это вполне взаимодополняющие цели.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:22
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:24
GALeon написав:
ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
\\\
"Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы." (с)
-- если в планах подтолкнуть колеблющихся к эмиграции -- я не знаю как это еще лучше можно сделать...
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:25
Ладно, раз мои сообщения трут, то смысла нет писать. Я вижу совсем иную картинку происходящего и не переполнен оптимизмом.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:30
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:31
_hunter написав: GALeon написав:
ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
\\\
"Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы." (с)
-- если в планах
подтолкнуть колеблющихся к эмиграции -- я не знаю как это еще лучше можно сделать...
данінг-крюгер чи зрадники? имхо і те, і те...
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:34
Арестович "анонсировал" войну с Россией до 2035 года и дал совет украинцам
Советник главы ОП прогнозирует ряд военных столкновений с РФ за этот период.
Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была между Израилем и арабами, когда прошло пять войн, "пока они поняли, что эти методы не действуют, и надо переходить к другим".
"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - убежден эксперт.
Тем гражданам, которые не готовы к такому раскладу, Арестович советует временно покинуть Украину.
"Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - обратился Арестович к согражданам.
В этом же интервью он заявил, что Украина в случае оккупации путинской армией всей территории Донбасса будет воевать за него до конца, что повлечет огромные человеческие жертвы и потери для экономики.
Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят
Востаннє редагувалось Damien
в Пон 11 кві, 2022 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:37
vitaliian написав:
Все это россияне могут делать во многом в одном временном коридоре, если будут достигать успехов на Донбассе.
В таком случае группировки войск ВСУ будут действовать автономно и разбивать оккупантов, после чего война перейдет на территорию беларуси и россии.
Только есть один ньюанс, такой размах потребует в РАЗЫ больших сил рашистов на территории Украины. А где их взять?
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:38
_hunter написав: GALeon написав:
ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
\\\
"Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы." (с)
-- если в планах подтолкнуть колеблющихся к эмиграции -- я не знаю как это еще лучше можно сделать...
🗣 Глава Киевской ОВА Александр Павлюк о ходе разминирования области:
🔹Более 11 тысяч боеприпасов на территории области обезврежены.
🔹 Основные работы планируют закончить в апреле-мае.
🔹 Полное разминирование территории будет длиться год.
🔹О возвращении — я бы не советовал. Мы не уверены, не вернется ли враг. При повторном наступлении не так-то просто будет эвакуироваться
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Додано: Пон 11 кві, 2022 18:41
_hunter написав: GALeon написав:
ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
\\\
"Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы." (с)
-- если в планах подтолкнуть колеблющихся к эмиграции -- я не знаю как это еще лучше можно сделать...
раньше генератором апокалиптических идей был гетьманцев. теперь кукуха совсем поехала у кого-то другого. хотя это, наверное, гетьманцев перепрофилировался.
а чего всего на 10 лет? можно сразу повешение за шею, например + лишение гражданства. а и анафему заодно.
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