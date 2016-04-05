Арестович "анонсировал" войну с Россией до 2035 года и дал совет украинцам







Советник главы ОП прогнозирует ряд военных столкновений с РФ за этот период.



Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения.



Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.



Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была между Израилем и арабами, когда прошло пять войн, "пока они поняли, что эти методы не действуют, и надо переходить к другим".



"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - убежден эксперт.



Тем гражданам, которые не готовы к такому раскладу, Арестович советует временно покинуть Украину.

"Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - обратился Арестович к согражданам.



В этом же интервью он заявил, что Украина в случае оккупации путинской армией всей территории Донбасса будет воевать за него до конца, что повлечет огромные человеческие жертвы и потери для экономики.