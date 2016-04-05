prodigy написав:интерсно как с этим вопросом обстоит у нашего президента, он уже точно не хочет заглянуть в глаза (или достаточно перестать стрелять)
всегда ненавидел политику и на политические темы редко пишу, есть публичная политика, перестать стрелять, шашлык на майские и не публичная. Что там мы не знаем. О чём переговоры не знаем. Зачем европейские лидеры ездят к пуйлу, тоже не знаем. После любых действий должны быть результаты, которые получается тоже скрывают. Я не люблю конспиралогию. Великим политикам не к лицу шушукаться по углам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 18:47, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней. \\\
"Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы." (с) -- если в планах подтолкнуть колеблющихся к эмиграции -- я не знаю как это еще лучше можно сделать...
🗣 Глава Киевской ОВА Александр Павлюк о ходе разминирования области:
🔹Более 11 тысяч боеприпасов на территории области обезврежены.
🔹 Основные работы планируют закончить в апреле-мае.
🔹 Полное разминирование территории будет длиться год. 🔹О возвращении — я бы не советовал. Мы не уверены, не вернется ли враг. При повторном наступлении не так-то просто будет эвакуироваться.
до 24 февраля сотни экспертов были чётко уверены, что наступление на киев - это бредовая дезинформация, не сформированы группировки и так далее. сегодня, когда есть конкретные выводы результатов, каждый день озвучиваются всё новые прогнозы: то наступление на Киев невозможно, то возможно, то война будет месяц, то 12 лет, то 2 года, то возвращайтесь через 2 недели, то никогда не возвращайтесь. вчера этот павлюк говорит мы не будем препятствовать проезду жителей. соседи все собрались, выехали в городок, всех развернули обратно. то до 14 апреля не пустят. теперь уже до другого числа. сегодня уже год им нужен. блин, что у них в голове? мы думали, что военное положение нужно для того, чтобы была централизация и решений и ответа на них. а что в итоге?
Востаннє редагувалось beee в Пон 11 кві, 2022 18:53, всього редагувалось 2 разів.
beee написав:года, то возвращайтесь через 2 недели, то никогда не возвращайтесь
вы правильно поняли зачем я это скопировал и выделил... Я уже не могу читать новости, скоро будет аллергия от их противоречивости. Ладно там когда кончится война, действительно кому это известно? ...
Но людям то че делать, киевлянам, у 99% выехавших работа была по месту жительства а не по месту эвакуации. За что жить? Экономика должна работать или нет? Мне восстанавливать свой бизнес в Ирпене или гусей пасти?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 18:53, всього редагувалось 2 разів.
Zebra написав:Ладно, раз мои сообщения трут, то смысла нет писать. Я вижу совсем иную картинку происходящего и не переполнен оптимизмом.
Риск плохого сценария существует. Оркам надо любая победа и командиры будут их гнать на убой ради нее. Но и наши не шиком бриты. Я бы вам рекомендовал меньше смотреть рашистские паблики. Они очень токсичны и невероятно подрывают веру в свои силы. А вы читаете, сами говорили. Бросьте это, если не умеете им противостоять.