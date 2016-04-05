Додано: Пон 11 кві, 2022 18:46

vitaliian написав: _hunter написав: GALeon написав: ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения



В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.

\\\ ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положенияВ законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.\\\

"Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы." (с)

-- если в планах подтолкнуть колеблющихся к эмиграции -- я не знаю как это еще лучше можно сделать... "Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы." (с)-- если в планах подтолкнуть колеблющихся к эмиграции -- я не знаю как это еще лучше можно сделать...



🗣 Глава Киевской ОВА Александр Павлюк о ходе разминирования области:



🔹Более 11 тысяч боеприпасов на территории области обезврежены.



🔹 Основные работы планируют закончить в апреле-мае.



🔹 Полное разминирование территории будет длиться год.



🔹О возвращении — я бы не советовал. Мы не уверены, не вернется ли враг. При повторном наступлении не так-то просто будет эвакуироваться. 🗣 Глава Киевской ОВА Александр Павлюк о ходе разминирования области:🔹Более 11 тысяч боеприпасов на территории области обезврежены.🔹 Основные работы планируют закончить в апреле-мае.🔹 Полное разминирование территории будет длиться год.

до 24 февраля сотни экспертов были чётко уверены, что наступление на киев - это бредовая дезинформация, не сформированы группировки и так далее.сегодня, когда есть конкретные выводы результатов, каждый день озвучиваются всё новые прогнозы: то наступление на Киев невозможно, то возможно, то война будет месяц, то 12 лет, то 2 года, то возвращайтесь через 2 недели, то никогда не возвращайтесь.вчера этот павлюк говорит мы не будем препятствовать проезду жителей. соседи все собрались, выехали в городок, всех развернули обратно.то до 14 апреля не пустят. теперь уже до другого числа. сегодня уже год им нужен. блин, что у них в голове? мы думали, что военное положение нужно для того, чтобы была централизация и решений и ответа на них. а что в итоге?