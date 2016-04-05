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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 739740741742>
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:48

  beee написав:года, то возвращайтесь через 2 недели, то никогда не возвращайтесь
вы правильно поняли зачем я это скопировал и выделил... Я уже не могу читать новости, скоро будет аллергия от их противоречивости. Ладно там когда кончится война, действительно кому это известно? ...

Но людям то че делать, киевлянам, у 99% выехавших работа была по месту жительства а не по месту эвакуации. За что жить? Экономика должна работать или нет? Мне восстанавливать свой бизнес в Ирпене или гусей пасти?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 18:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:51

Измаил-один из островков русского мира в Украине

Дерусификация улиц Измаила

https://yug.today/derusyfykatsyia-ulyts ... -suvorova/

пс в марте Одесса хоронила своих защитников (погибших в боях под Николаевым, Воскресенском)

что бросилось к глаза:
объявление-проститься с героем можно по адресу ул.Щорса
или ул.Кирова, ул.Жукова
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 18:57

:Zebra
Риск плохого сценария существует.
Оркам надо любая победа и командиры будут их гнать на убой ради нее.
Но и наши не шиком бриты.
Я бы вам рекомендовал меньше смотреть рашистские паблики. Они очень токсичны и невероятно подрывают веру в свои силы.
А вы читаете, сами говорили. Бросьте это, если не умеете им противостоять.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:22

Новая партия завоевателей. Скоро дедушек мобилизовать будут.

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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:31

  fler написав:
  ЛАД написав:
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:15 Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел[/u] в Люксембурге.

13:04 По данным УВКБ ООН на понедельник, 11 апреля, 4 547 735 украинских беженцев покинули свою страну. Это на 44,781 больше, чем во время предыдущего подсчета в воскресенье. Такого числа беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. Около 90% бежавших из Украины составляют женщины и дети. «Мы очень обеспокоены не только безопасностью этих людей, но и оценкой их потребностей: денежных средств, здоровья, ухода, еды, жилья и даже одежды», ...

https://u.to/ozMcHA


Пусть тщательнее подсчитают расходы на 4,5+ млн беженцев на икс месяцев, тогда увидят, что выгоднее выделенное и подчеркнутое выше.

Это точно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:13

"Поранених коней пристрілюють"

Російські командири розстрілюють поранених підлеглих на очах в інших солдатів.

Про це розповіла виданню LB.ua уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, про вражаючі факти розстрілів їй розповіли полонені солдати в особистій розмові.

"У Києві я бачила своїми очима 34 військовополонених - 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери і рядові повинні міститися окремо. Тому вони знаходяться в двох камерах по 24 і 10 осіб", - сказала Денисова..

Омбудсмен зауважила, що її вразив зовнішній вигляд військових "другої армії світу". Деякі солдати були в гумових чоботях.

"Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Каже, що коли потрапили в засідку, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: "Поранених коней пристрілюють", – зазначила Денисова.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:17

  GALeon написав:Украинцы любят желать смерти Путину. Но его смерть не выгодна для Украины.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Жизнь Путина для нас намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил”, - уверен Арестович

я об этом уже давно говорил...
кстати сказал он в этом стриме:
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:20

  GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:25

  Starikan написав:Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.

Такой закон будет великолепным подарком и основанием для легализации пребывания и получения гражданства более простым путем. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 20:36

Ну что, разбитая колонна орков севернее Харькова - это фейК или не фейк?
Арестович, расскажи нам правду :!:
Или всё, даже локальные перемоги, уже полностью засекретили?
Starikan
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