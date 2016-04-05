beee написав:года, то возвращайтесь через 2 недели, то никогда не возвращайтесь
вы правильно поняли зачем я это скопировал и выделил... Я уже не могу читать новости, скоро будет аллергия от их противоречивости. Ладно там когда кончится война, действительно кому это известно? ...
Но людям то че делать, киевлянам, у 99% выехавших работа была по месту жительства а не по месту эвакуации. За что жить? Экономика должна работать или нет? Мне восстанавливать свой бизнес в Ирпене или гусей пасти?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 11 кві, 2022 18:53, всього редагувалось 2 разів.
:Zebra Риск плохого сценария существует. Оркам надо любая победа и командиры будут их гнать на убой ради нее. Но и наши не шиком бриты. Я бы вам рекомендовал меньше смотреть рашистские паблики. Они очень токсичны и невероятно подрывают веру в свои силы. А вы читаете, сами говорили. Бросьте это, если не умеете им противостоять.
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
13:15 Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит, причем в срочном порядке. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел[/u] в Люксембурге.
13:04 По данным УВКБ ООН на понедельник, 11 апреля, 4 547 735 украинских беженцев покинули свою страну. Это на 44,781 больше, чем во время предыдущего подсчета в воскресенье. Такого числа беженцев Европа не видела со времен Второй мировой войны. Около 90% бежавших из Украины составляют женщины и дети. «Мы очень обеспокоены не только безопасностью этих людей, но и оценкой их потребностей: денежных средств, здоровья, ухода, еды, жилья и даже одежды», ...
Російські командири розстрілюють поранених підлеглих на очах в інших солдатів.
Про це розповіла виданню LB.ua уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.
За словами Денісової, про вражаючі факти розстрілів їй розповіли полонені солдати в особистій розмові.
"У Києві я бачила своїми очима 34 військовополонених - 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери і рядові повинні міститися окремо. Тому вони знаходяться в двох камерах по 24 і 10 осіб", - сказала Денисова..
Омбудсмен зауважила, що її вразив зовнішній вигляд військових "другої армії світу". Деякі солдати були в гумових чоботях.
"Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Каже, що коли потрапили в засідку, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: "Поранених коней пристрілюють", – зазначила Денисова.
GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней. Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.
Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.