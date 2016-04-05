Додано: Пон 11 кві, 2022 20:54

Starikan написав: Хомякоид написав: Starikan написав: Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема. Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема. Если можно распишите свои мысли по этому поводу.

Я тогда дюже мал был, не понимал ничего.

Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора.

Отхаркиваться будет еще очень долго. Если можно распишите свои мысли по этому поводу.Я тогда дюже мал был, не понимал ничего.Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора.Отхаркиваться будет еще очень долго.

Вкратце на примере нашего НТК: НИИ (созданного в 1960м при активной поддержке С.П.Королева) + КБ (космос, военка, геологоразведка) + опытное производство. В лучшие времена в КБ и ОП работало до 2000 человек, некоторые говорили и о большей численности в конце 80х (бум высокотемпературной сверхпроводимости).

Как вы думаете, что осталось к середине 90х? Только бюджетный НИИ.

То же самое произошло с бесчисленными КБ и Гипро, обслуживавшими весь Союз.

Не говоря уже о заводах, но с этим, наверное, к ЛАДу, если не ошибаюсь, он работал на производстве (а если ошибаюсь, прошу прощения). Я же хорошо помню, как на фабриках легпрома выдавали зарплату не деньгами, а продукцией, с которой люди на полустанках подходили к вагонам и умоляли купить



Совершенно понятно, что их в первую очередь интересовали не идеи независимости и евроатлантизма Украины, а восстановления экономики и связей с ближайшим соседом. А Европа в нашу сторону вообще не смотрела, для них всегда всё восточнее Польши было "россией". Вкратце на примере нашего НТК: НИИ (созданного в 1960м при активной поддержке С.П.Королева) + КБ (космос, военка, геологоразведка) + опытное производство. В лучшие времена в КБ и ОП работало до 2000 человек, некоторые говорили и о большей численности в конце 80х (бум высокотемпературной сверхпроводимости).Как вы думаете, что осталось к середине 90х? Только бюджетный НИИ.То же самое произошло с бесчисленными КБ и Гипро, обслуживавшими весь Союз.Не говоря уже о заводах, но с этим, наверное, к ЛАДу, если не ошибаюсь, он работал на производстве (а если ошибаюсь, прошу прощения). Я же хорошо помню, как на фабриках легпрома выдавали зарплату не деньгами, а продукцией, с которой люди на полустанках подходили к вагонам и умоляли купитьСовершенно понятно, что их в первую очередь интересовали не идеи независимости и евроатлантизма Украины, а восстановления экономики и связей с ближайшим соседом. А Европа в нашу сторону вообще не смотрела, для них всегда всё восточнее Польши было "россией".

Максимальное количество танков (в послевоенный период) было выпущено заводом в 1991 году: восемьсот , подавляющее большинство из которых Т-80УД. Бо́льшая часть танков пошла на экспорт.

....Объём производства и численность работающих резко сокращены (в десятки раз по сравнению с 1991 годом

....30 июля 1996 года был подписан контракт с Пакистаном на сумму 550 млн долларов на поставку 320 танков Т-80УД[29] . Первая партия из 15 танков была отгружена 20 февраля 1997 года. Весь контракт был выполнен в ноябре 1999 года. Темп производства составил 100—110 машин в год . (это лучший результат за время независимости Украины - замечание моё)

....С 2009 года завод выпустил всего один танк для ВСУ

С заводами совсем грустно.На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс.В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60 (точно, сами понимаете, не скажу, не знаю). Авиазавод - к сегодняшнему дню практически исчез, а был очень большой. Был очень большой велозавод, от которого сейчас остался маленький цех (и то не уверен, жив ли он ещё).Тракторный тоже, выпускал последние годы вместо мощных Т-150 (были и гусеничные, и колесные) очень небольшое количество Т-25 и мощные трактора - последняя цифра численности работающих, которую знаю из Вики - 1000. Выпуск в 2019 - 585 единиц техники, в 2001 - 2013. В советские времена - десятки тысяч. Кстати, был "при Советах" цех спецтехники - БТРы, объёмы выпуска, естественно, не знаю, но немало.Малышева работал волнами - к началу 2000-з практически умирал, потом временами были импортные заказы - резко набирали рабочих, выполнили заказ - опять сокращались.Несколько фраз из Вики -А мы сейчас выпрашиваем старьё за границей.Единственное предприятие, которое как-то выживало - Турбоатом, благодаря тому, что он и в сов. времена много работал на экспорт, были хорошие связи на мировых рынках.Мог бы ещё много написать и о других предприятиях, но тошно.В результате в 90-е годы квалифицированные инженеры и рабочие превратились в базарных торговцев, а Харьков из крупнейшего промышленного центра в город торгашей, крупнейшее предприятие которого - рынок Барабашова.