Арестович "анонсировал" войну с Россией до 2035 года и дал совет украинцам
Советник главы ОП прогнозирует ряд военных столкновений с РФ за этот период.
Война с Россией может продлиться до 2035 года, за этот период "гарантированы" регулярные военные столкновения.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая была между Израилем и арабами, когда прошло пять войн, "пока они поняли, что эти методы не действуют, и надо переходить к другим".
"Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - убежден эксперт.
Тем гражданам, которые не готовы к такому раскладу, Арестович советует временно покинуть Украину. "Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов - есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", - обратился Арестович к согражданам.
В этом же интервью он заявил, что Украина в случае оккупации путинской армией всей территории Донбасса будет воевать за него до конца, что повлечет огромные человеческие жертвы и потери для экономики.
Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят
сегодня разъяснил, что его неправильно поняли, типа "это самый плохой сценарий из множества сценариев"
В селе Николаевской области оккупанты «свили себе гнездо». Рашисты заняли позиции в деревне, пока их отсюда не выгнали наши военные. То есть реально жили в дупле. Ели здесь, спали, все обосрали в прямом и переносном смысле. https://novosti-n.org/news/V-sele-Nykol ... 68#image-3
Starikan написав: Его выбрали под тем же привлекательным для масс лозунгом, что и Луку "чтоб заводы заработали". Углубляться не буду, это отдельная сложная тема.
Если можно распишите свои мысли по этому поводу. Я тогда дюже мал был, не понимал ничего. Если в Европе выбирали людей которые вели страны в ЕС и НАТО в Украине выбрали красного директора. Отхаркиваться будет еще очень долго.
Вкратце на примере нашего НТК: НИИ (созданного в 1960м при активной поддержке С.П.Королева) + КБ (космос, военка, геологоразведка) + опытное производство. В лучшие времена в КБ и ОП работало до 2000 человек, некоторые говорили и о большей численности в конце 80х (бум высокотемпературной сверхпроводимости). Как вы думаете, что осталось к середине 90х? Только бюджетный НИИ. То же самое произошло с бесчисленными КБ и Гипро, обслуживавшими весь Союз. Не говоря уже о заводах, но с этим, наверное, к ЛАДу, если не ошибаюсь, он работал на производстве (а если ошибаюсь, прошу прощения). Я же хорошо помню, как на фабриках легпрома выдавали зарплату не деньгами, а продукцией, с которой люди на полустанках подходили к вагонам и умоляли купить
Совершенно понятно, что их в первую очередь интересовали не идеи независимости и евроатлантизма Украины, а восстановления экономики и связей с ближайшим соседом. А Европа в нашу сторону вообще не смотрела, для них всегда всё восточнее Польши было "россией".
С заводами совсем грустно. На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс. В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60 (точно, сами понимаете, не скажу, не знаю). Авиазавод - к сегодняшнему дню практически исчез, а был очень большой. Был очень большой велозавод, от которого сейчас остался маленький цех (и то не уверен, жив ли он ещё). Тракторный тоже, выпускал последние годы вместо мощных Т-150 (были и гусеничные, и колесные) очень небольшое количество Т-25 и мощные трактора - последняя цифра численности работающих, которую знаю из Вики - 1000. Выпуск в 2019 - 585 единиц техники, в 2001 - 2013. В советские времена - десятки тысяч. Кстати, был "при Советах" цех спецтехники - БТРы, объёмы выпуска, естественно, не знаю, но немало. Малышева работал волнами - к началу 2000-з практически умирал, потом временами были импортные заказы - резко набирали рабочих, выполнили заказ - опять сокращались. Несколько фраз из Вики -
Максимальное количество танков (в послевоенный период) было выпущено заводом в 1991 году: восемьсот, подавляющее большинство из которых Т-80УД. Бо́льшая часть танков пошла на экспорт. ....Объём производства и численность работающих резко сокращены (в десятки раз по сравнению с 1991 годом ....30 июля 1996 года был подписан контракт с Пакистаном на сумму 550 млн долларов на поставку 320 танков Т-80УД[29] . Первая партия из 15 танков была отгружена 20 февраля 1997 года. Весь контракт был выполнен в ноябре 1999 года. Темп производства составил 100—110 машин в год. (это лучший результат за время независимости Украины - замечание моё) ....С 2009 года завод выпустил всего один танк для ВСУ
А мы сейчас выпрашиваем старьё за границей. Единственное предприятие, которое как-то выживало - Турбоатом, благодаря тому, что он и в сов. времена много работал на экспорт, были хорошие связи на мировых рынках. Мог бы ещё много написать и о других предприятиях, но тошно. В результате в 90-е годы квалифицированные инженеры и рабочие превратились в базарных торговцев, а Харьков из крупнейшего промышленного центра в город торгашей, крупнейшее предприятие которого - рынок Барабашова.
"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА". Повідомляється, що у постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс. В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60
Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.
stargazer написав:"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА". Повідомляється, що у постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.
Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
сьогодні вдень про це вже хтось з ДИНИРИ казав - що будемо використовувати хімію ((( щоб розігнати Азовсталь...
ЛАД Продолжу: ХЭМЗ, ФЭД, Хартрон, з-д Шевченко... Жаль, конечно... но эти гиганты для Украины оказались лишними и неподъемными в условиях рыночной экономики, потребители ушли, на бюджете особо не просидишь, завод же не сократишь до одного цеха (Хартрон еще как-то выживал). А Барабашка... что ж, на гербе Харькова издавна жезл Меркурия - символ торговли