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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:50

  Faceless написав:
  ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс.
В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60
Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.

Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах".
Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 11 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:53

  Alex2007 написав: сегодня разъяснил, что его неправильно поняли, типа "это самый плохой сценарий из множества сценариев"

Как говорят сейчас в таких случаях, "слив заЩитан".
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:08

  ЛАД написав: крупнейшее предприятие которого - рынок Барабашова.

Ну, хотя бы видного астрофизика увековечили....
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:11

В Марике применили хим.оружие
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:12

  Starikan написав:
  Alex2007 написав: сегодня разъяснил, что его неправильно поняли, типа "это самый плохой сценарий из множества сценариев"

Как говорят сейчас в таких случаях, "слив заЩитан".
ну, не знаю. Мне кажется, предупреждение вполне адекватное.
И очень своевременное, что важно. Через три месяца после войны люди уже предпочтут от таких прогнозов отгородиться психологически.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:19

  UA написав:В Марике применили хим.оружие

Ждём ответку НАТО
у нас там знакомые. очень жаль их. это страх и ужас просто
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