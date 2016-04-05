|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:50
Faceless написав: ЛАД написав:
На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс.
В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60
Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.
Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах".
Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят.
Востаннє редагувалось Starikan
в Пон 11 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18738
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:53
Alex2007 написав:
сегодня разъяснил, что его неправильно поняли, типа "это самый плохой сценарий из множества сценариев"
Как говорят сейчас в таких случаях, "слив заЩитан".
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18738
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3043 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:08
ЛАД написав:
крупнейшее предприятие которого - рынок Барабашова.
Ну, хотя бы видного астрофизика увековечили....
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:11
В Марике применили хим.оружие
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6633
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1326 раз.
- Подякували: 1577 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:12
Starikan написав: Alex2007 написав:
сегодня разъяснил, что его неправильно поняли, типа "это самый плохой сценарий из множества сценариев"
Как говорят сейчас в таких случаях, "слив заЩитан".
ну, не знаю. Мне кажется, предупреждение вполне адекватное.
И очень своевременное, что важно. Через три месяца после войны люди уже предпочтут от таких прогнозов отгородиться психологически.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:19
UA написав:
В Марике применили хим.оружие
Ждём ответку НАТО
у нас там знакомые. очень жаль их. это страх и ужас просто
-
beee
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|93299
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|448023
|
|
|1
|2729
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|