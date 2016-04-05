ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс. В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60
Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.
Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах". Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 11 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней. Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.
Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.
Голова Ради суддів України Богдан Моніч:
...Суддя, який навіть вимушено виїхав за кордон повинен не просто повертатися до України, а і спрямовувати свою діяльність на те, щоб здійснювати свій основний обов’язок – відправляти правосуддя. Ухилення від виконання цього обов’язку може бути розцінене як вчинення істотного дисциплінарного проступку. Державний службовець для отримання заробітної плати від держави Україна може працювати дистанційно, але виключно в межах України... Були випадки, коли окремі працівники апаратів судів одразу після початку війни відверто заявили своїм керівникам з неохоплених бойовими діями регіонів, що вони виїжджатимуть за кордон, адже там більше можливостей...