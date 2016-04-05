ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс. В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60
Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.
Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах". Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 11 кві, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней. Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.
Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.
Голова Ради суддів України Богдан Моніч:
...Суддя, який навіть вимушено виїхав за кордон повинен не просто повертатися до України, а і спрямовувати свою діяльність на те, щоб здійснювати свій основний обов’язок – відправляти правосуддя. Ухилення від виконання цього обов’язку може бути розцінене як вчинення істотного дисциплінарного проступку. Державний службовець для отримання заробітної плати від держави Україна може працювати дистанційно, але виключно в межах України... Були випадки, коли окремі працівники апаратів судів одразу після початку війни відверто заявили своїм керівникам з неохоплених бойовими діями регіонів, що вони виїжджатимуть за кордон, адже там більше можливостей...
Starikan написав:ЛАД Продолжу: ХЭМЗ, ФЭД, Хартрон, з-д Шевченко... Жаль, конечно... но эти гиганты для Украины оказались лишними и неподъемными в условиях рыночной экономики, потребители ушли, на бюджете особо не просидишь, завод же не сократишь до одного цеха (Хартрон еще как-то выживал). А Барабашка... что ж, на гербе Харькова издавна жезл Меркурия - символ торговли
Вы верно поставили многоточие. Список можно было бы сильно удлинить. Я остановился именно потому, что тошно. Хартрон выживал исключительно благодаря России - они то ли не смогли заменить своим, то ли решили, что это дешевле. У меня там работает близкий друг уже почти 50 лет. Говорит, что в Москве, с кем они работают, заработки уже давно в разы выше. А жезл Меркурия... В те времена, когда он появился на гербе, торговля была символом и основой богатства. Но те времена давно прошли. Сейчас основа богатства - наука и промышленность. Промышленность в Харькове уже убили. Теперь, похоже, хотят взяться за образование и науку. Несколько дней назад замминобраз заявил, что в Харькове корпуса универа им. Каразина полностью разрушены (наглая ложь, разрушен только корпус экономфака) и поэтому его переведут на зап. Украину. Правда, в этот же день исправился и начал рассказывать, что его "неправильно поняли". Но ещё 2 каких-то менее знаменитых университета таки переведут на запад. По мере ухудшения отношений с РФ Харьков начал терять ещё и значение как крупнейший ж/д узел и сейчас уже практически потерял. в нынешних условиях скоро потеряет и роль торгового центра. Такое ощущение, что Харьков специально пытаются свести на роль рядового провинциального города.