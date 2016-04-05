Додано: Вів 12 кві, 2022 00:23

Starikan написав: ЛАД

Продолжу: ХЭМЗ, ФЭД, Хартрон, з-д Шевченко...

Жаль, конечно... но эти гиганты для Украины оказались лишними и неподъемными в условиях рыночной экономики, потребители ушли, на бюджете особо не просидишь, завод же не сократишь до одного цеха (Хартрон еще как-то выживал).

А Барабашка... что ж, на гербе Харькова издавна жезл Меркурия - символ торговли Продолжу: ХЭМЗ, ФЭД, Хартрон, з-д Шевченко...Жаль, конечно... но эти гиганты для Украины оказались лишними и неподъемными в условиях рыночной экономики, потребители ушли, на бюджете особо не просидишь, завод же не сократишь до одного цеха (Хартрон еще как-то выживал).А Барабашка... что ж, на гербе Харькова издавна жезл Меркурия - символ торговли

Вы верно поставили многоточие. Список можно было бы сильно удлинить. Я остановился именно потому, что тошно.Хартрон выживал исключительно благодаря России - они то ли не смогли заменить своим, то ли решили, что это дешевле. У меня там работает близкий друг уже почти 50 лет. Говорит, что в Москве, с кем они работают, заработки уже давно в разы выше.А жезл Меркурия... В те времена, когда он появился на гербе, торговля была символом и основой богатства. Но те времена давно прошли. Сейчас основа богатства - наука и промышленность.Промышленность в Харькове уже убили. Теперь, похоже, хотят взяться за образование и науку. Несколько дней назад замминобраз заявил, что в Харькове корпуса универа им. Каразина полностью разрушены (наглая ложь, разрушен только корпус экономфака) и поэтому его переведут на зап. Украину. Правда, в этот же день исправился и начал рассказывать, что его "неправильно поняли".Но ещё 2 каких-то менее знаменитых университета таки переведут на запад.По мере ухудшения отношений с РФ Харьков начал терять ещё и значение как крупнейший ж/д узел и сейчас уже практически потерял.в нынешних условиях скоро потеряет и роль торгового центра.Такое ощущение, что Харьков специально пытаются свести на роль рядового провинциального города.