Додано: Вів 12 кві, 2022 00:32

Faceless написав: ЛАД написав: На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс.

В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60 На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс.В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60

Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле. Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.

С 2009 года завод выпустил всего один танк для ВСУ

Не очень сомнительный.Тем более в тяжёлой промышленности или там, где велика доля ручного труда, например, регулировка радиоаппаратуры, реле. Да, могу согласиться, что штаты были раздуты, но на проценты, а не в разы и, тем более, не в десятки раз.Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод.Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.Я в том посте недаром привёл некоторые цифры не только численности работающих, но и цифры выпуска продукции.Или Вас не впечатляет фраза:А ХТЗ БТРы тоже уже давно не делает.