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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 00:32

  Faceless написав:
  ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс.
В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60

Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.

Не очень сомнительный.
Тем более в тяжёлой промышленности или там, где велика доля ручного труда, например, регулировка радиоаппаратуры, реле. Да, могу согласиться, что штаты были раздуты, но на проценты, а не в разы и, тем более, не в десятки раз.
Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод.
Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.
Я в том посте недаром привёл некоторые цифры не только численности работающих, но и цифры выпуска продукции.
Или Вас не впечатляет фраза:
С 2009 года завод выпустил всего один танк для ВСУ

А ХТЗ БТРы тоже уже давно не делает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 00:51

  Damien написав:Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят

  vitaliian написав:Мне восстанавливать свой бизнес в Ирпене или гусей пасти?

  ЛАД написав:Такое ощущение, что Харьков специально пытаются свести на роль рядового провинциального города.

  ЛАД написав:Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод.
Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.

ЛАД, и Вас, в том числе, начинают терзать смутные сомнения?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 01:02

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?
...........

Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.

Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».

Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.

https://u.to/ozMcHA
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 01:04

  Igneus написав:
  Damien написав:Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят

  vitaliian написав:Мне восстанавливать свой бизнес в Ирпене или гусей пасти?

  ЛАД написав:Такое ощущение, что Харьков специально пытаются свести на роль рядового провинциального города.

  ЛАД написав:Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод.
Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.

ЛАД, и Вас, в том числе, начинают терзать смутные сомнения?

Эти сомнения у меня давно и далеко не смутные.
ЛАД
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