ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс. В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60
Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.
Не очень сомнительный. Тем более в тяжёлой промышленности или там, где велика доля ручного труда, например, регулировка радиоаппаратуры, реле. Да, могу согласиться, что штаты были раздуты, но на проценты, а не в разы и, тем более, не в десятки раз. Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод. Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами. Я в том посте недаром привёл некоторые цифры не только численности работающих, но и цифры выпуска продукции. Или Вас не впечатляет фраза:
С 2009 года завод выпустил всего один танк для ВСУ
Damien написав:Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят
vitaliian написав:Мне восстанавливать свой бизнес в Ирпене или гусей пасти?
ЛАД написав:Такое ощущение, что Харьков специально пытаются свести на роль рядового провинциального города.
ЛАД написав:Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод. Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.
ЛАД, и Вас, в том числе, начинают терзать смутные сомнения?
vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество? ...........
Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.
Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».
Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.
Damien написав:Похоже, что поставлена цель разогнать большую часть жителей Украины, если официальные лица такое говорят
vitaliian написав:Мне восстанавливать свой бизнес в Ирпене или гусей пасти?
ЛАД написав:Такое ощущение, что Харьков специально пытаются свести на роль рядового провинциального города.
ЛАД написав:Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод. Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.
ЛАД, и Вас, в том числе, начинают терзать смутные сомнения?