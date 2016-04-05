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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 00:32

  Faceless написав:
  ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс.
В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60

Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.

Не очень сомнительный.
Тем более в тяжёлой промышленности или там, где велика доля ручного труда, например, регулировка радиоаппаратуры, реле. Да, могу согласиться, что штаты были раздуты, но на проценты, а не в разы и, тем более, не в десятки раз.
Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод.
Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами.
Я в том посте недаром привёл некоторые цифры не только численности работающих, но и цифры выпуска продукции.
Или Вас не впечатляет фраза:
С 2009 года завод выпустил всего один танк для ВСУ

А ХТЗ БТРы тоже уже давно не делает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 01:02

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?
...........

Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.

Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».

Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.

https://u.to/ozMcHA
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:05

  Igneus написав:
  Starikan написав:
  GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения
В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней.
Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч:
...Суддя, який навіть вимушено виїхав за кордон повинен не просто повертатися до України, а і спрямовувати свою діяльність на те, щоб здійснювати свій основний обов’язок – відправляти правосуддя. Ухилення від виконання цього обов’язку може бути розцінене як вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Державний службовець для отримання заробітної плати від держави Україна може працювати дистанційно, але виключно в межах України...
Були випадки, коли окремі працівники апаратів судів одразу після початку війни відверто заявили своїм керівникам з неохоплених бойовими діями регіонів, що вони виїжджатимуть за кордон, адже там більше можливостей...

https://pravo.ua/dlia-otrymannia-suddiv ... -dlia-iup/


Работает родственница на з.п. 10 000 грн.
Помощником судьи.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:49

  Starikan написав:Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.

Не пишите ерунду. Я имею ПМЖ за границей и сам читал недавно закон о свободном праве выезда с территории Украины для этой категории лиц. Несколько моих знакомых с таким же статусом спокойно выехали с Украины уже в военное время.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:01

  roberto dark написав:
  Starikan написав:Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.

Не пишите ерунду. Я имею ПМЖ за границей и сам читал недавно закон о свободном праве выезда с территории Украины для этой категории лиц. Несколько моих знакомых с таким же статусом спокойно выехали с Украины уже в военное время.

Какое отношение указ №64/2022 имеет к законопроекту 7265?
Потому, что в указ эту категорию отдельным пунктом добавили. В 7265 ничего подобного нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:20

  _hunter написав:
  roberto dark написав:
  Starikan написав:Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты...
Надеюсь, президент не подпишет.

Не пишите ерунду. Я имею ПМЖ за границей и сам читал недавно закон о свободном праве выезда с территории Украины для этой категории лиц. Несколько моих знакомых с таким же статусом спокойно выехали с Украины уже в военное время.

Какое отношение указ №64/2022 имеет к законопроекту 7265?
Потому, что в указ эту категорию отдельным пунктом добавили. В 7265 ничего подобного нет.

Вы хотите сказать, что человек который уехал с Украины на ПМЖ, сдал украинский внутренний паспорт и военный билет соответвующим органам - НЕ СМОЖЕТ ВЫЕХАТЬ СВОБОДНО из страны? Начинаем строить "Северную корею" в Украине что-ли:? :?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:43

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?
...........

Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.

Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».

Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.

https://u.to/ozMcHA


Лад, не надо мне ваша ссылка! Я этот срач в херсонских пабликах давно прочитал, включая людей, которые там работали.
Вывод: производитель хочет побольше компенсации и заявил то количество, которого там даже изначально не было.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:46

roberto dark
Не надо личных выпадов.
Речь изначально шла вообще не о выезжающих (хотя это тоже вопрос- может ли, например, человек 18-60 сейчас репатриироваться в Израиль), а о людях, выехавших из Украины до войны.

А я обратил внимание на возможную проблему тех, кто там легально работает и впоследствии получил ПМЖ уже там, без всякой сдачи укрпаспорта и военного билета.
Их что, будут лишать ПМЖ и экстрадировать по запросу наших судов, чтобы здесь посадить на десятку? На первый взгляд это бред.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:49

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?
...........

Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.

Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».
Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.

https://u.to/ozMcHA

Лад, не надо мне ваша ссылка! Я этот срач в херсонских пабликах давно прочитал, включая людей, которые там работали.
Вывод: производитель хочет побольше компенсации и заявил то количество, которого там даже изначально не было.[/quote]

вам шо, москальских денег жалко, а моральный ущерб, недополученая прибыль...
вчера видел в городе зелёный номер с буквой Z, резануло глаз, немцы борются:
https://sundries.com.ua/u-nimechchyni-z ... bukvoiu-z/
https://avtonomera.net.ua/ua/typy-nomer ... dovhi.html
edvardd
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