ЛАД написав:На нашем заводе (не очень крутая оборонка) "при Советах" работало около 12 тыс. В 90-х начали быстро сокращаться и к началу 2000-х осталось около 2 тыс. В Харькове вообще была мощная промышленность и очень крупные заводы. На ХТЗ (тракторном) в лучшие времена доходило до 30 тыс+, на Малышева (танковый) по слухам было тыс. 60
Не забывайте только, что это очень сомнительный показатель. Больше народу в штате не означает ничего, на самом деле.
Не очень сомнительный. Тем более в тяжёлой промышленности или там, где велика доля ручного труда, например, регулировка радиоаппаратуры, реле. Да, могу согласиться, что штаты были раздуты, но на проценты, а не в разы и, тем более, не в десятки раз. Я плохо понимаю, что в с/х стране, которой мы уже почти являемся, оказывается ненужным единственный тракторный завод. Я плохо понимаю, когда мы сейчас выпрашиваем танки и БТРы у наших "партнёров", когда у нас были эти производства и мы могли производить их сами. Я в том посте недаром привёл некоторые цифры не только численности работающих, но и цифры выпуска продукции. Или Вас не впечатляет фраза:
С 2009 года завод выпустил всего один танк для ВСУ
vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество? ...........
Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.
Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».
Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.
GALeon написав:ВР предлагает военнообязанных украинцев сажать на 10 лет за невозвращение в страну во время военного положения В законопроекте № 7265 от 8 апреля предлагают обязать подлежащих мобилизации украинцев, находящихся за границей, возвращаться в Украину во время военного положения и ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за неисполнение указанной нормы в течение 15 дней. Но уже есть перечень уважительных причин, чтобы не возвращаться: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.
Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.
Голова Ради суддів України Богдан Моніч:
...Суддя, який навіть вимушено виїхав за кордон повинен не просто повертатися до України, а і спрямовувати свою діяльність на те, щоб здійснювати свій основний обов’язок – відправляти правосуддя. Ухилення від виконання цього обов’язку може бути розцінене як вчинення істотного дисциплінарного проступку. Державний службовець для отримання заробітної плати від держави Україна може працювати дистанційно, але виключно в межах України... Були випадки, коли окремі працівники апаратів судів одразу після початку війни відверто заявили своїм керівникам з неохоплених бойовими діями регіонів, що вони виїжджатимуть за кордон, адже там більше можливостей...
Starikan написав:Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.
Не пишите ерунду. Я имею ПМЖ за границей и сам читал недавно закон о свободном праве выезда с территории Украины для этой категории лиц. Несколько моих знакомых с таким же статусом спокойно выехали с Украины уже в военное время.
Starikan написав:Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.
Не пишите ерунду. Я имею ПМЖ за границей и сам читал недавно закон о свободном праве выезда с территории Украины для этой категории лиц. Несколько моих знакомых с таким же статусом спокойно выехали с Украины уже в военное время.
Какое отношение указ №64/2022 имеет к законопроекту 7265? Потому, что в указ эту категорию отдельным пунктом добавили. В 7265 ничего подобного нет.
Starikan написав:Ну и кто после этого вернется? Особенно из тех, которые там работают и имеют вид на жительство? Идиоты... Надеюсь, президент не подпишет.
Не пишите ерунду. Я имею ПМЖ за границей и сам читал недавно закон о свободном праве выезда с территории Украины для этой категории лиц. Несколько моих знакомых с таким же статусом спокойно выехали с Украины уже в военное время.
Какое отношение указ №64/2022 имеет к законопроекту 7265? Потому, что в указ эту категорию отдельным пунктом добавили. В 7265 ничего подобного нет.
Вы хотите сказать, что человек который уехал с Украины на ПМЖ, сдал украинский внутренний паспорт и военный билет соответвующим органам - НЕ СМОЖЕТ ВЫЕХАТЬ СВОБОДНО из страны? Начинаем строить "Северную корею" в Украине что-ли:?
vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество? ...........
Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.
Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».
Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.
Лад, не надо мне ваша ссылка! Я этот срач в херсонских пабликах давно прочитал, включая людей, которые там работали. Вывод: производитель хочет побольше компенсации и заявил то количество, которого там даже изначально не было.
roberto dark Не надо личных выпадов. Речь изначально шла вообще не о выезжающих (хотя это тоже вопрос- может ли, например, человек 18-60 сейчас репатриироваться в Израиль), а о людях, выехавших из Украины до войны.
А я обратил внимание на возможную проблему тех, кто там легально работает и впоследствии получил ПМЖ уже там, без всякой сдачи укрпаспорта и военного билета. Это не еврейские эмигранты (которых вы, видимо, имели в виду), а, например, наши айтишники, которые, кстати, активно помогают финансами нашей армии. Их что, будут лишать ПМЖ и экстрадировать по запросу наших судов, чтобы здесь посадить на десятку? Или что имеют в виду составители таких законопроектов?
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 12 кві, 2022 07:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество? ...........
Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.
Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения». Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.
Лад, не надо мне ваша ссылка! Я этот срач в херсонских пабликах давно прочитал, включая людей, которые там работали. Вывод: производитель хочет побольше компенсации и заявил то количество, которого там даже изначально не было.[/quote]
roberto dark написав:Не пишите ерунду. Я имею ПМЖ за границей и сам читал недавно закон о свободном праве выезда с территории Украины для этой категории лиц. Несколько моих знакомых с таким же статусом спокойно выехали с Украины уже в военное время.
Какое отношение указ №64/2022 имеет к законопроекту 7265? Потому, что в указ эту категорию отдельным пунктом добавили. В 7265 ничего подобного нет.
Вы хотите сказать, что человек который уехал с Украины на ПМЖ, сдал украинский внутренний паспорт и военный билет соответвующим органам - НЕ СМОЖЕТ ВЫЕХАТЬ СВОБОДНО из страны? Начинаем строить "Северную корею" в Украине что-ли:?
И снова вы путаете законопроект 7265 с (на этот раз) моими словами. И снова же вы путаете ПМЖ и потерю гражданства...