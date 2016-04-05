Додано: Вів 12 кві, 2022 08:37

Starikan написав: Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах".

Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят. Так речь шла не об эффективности заводов, конечно, она была далека от совершенства, особенно в последние годы, когда начали набирать всех подряд для работы в "зеленых цехах".Обсуждался вопрос "почему выбрали красного директора Кучму". Я предложил объяснение: когда миллионы людей теряют работу, им не до ЕС и НАТО (тем более, что там нас никто и не ждал, в то время как Польшу тянули за уши). Кстати, вспомните шахтеров Тэтчер, только фолклендская война спасла ей рейтинг, многие ее до сих пор ненавидят.

Украина была (и до 2013 частично оставалась) частью военного монстра СССР (мы не только делали ракеты в Днепре, а и многое другое, чего не было в др.республиках СССР).Вы точно знали экономическую географию страны, все "оборонные" заводы: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Урал, ПоволжьеПрибалты -у них были Рижский электротехнический завод «ВЭФ» и Рижским радиозавод «Радиотехника», и так у всех республик (ну может в Средней азии с промышленностью было похуже)Помню к 2006-2010 НТВ любило снимать сюжеты про бывшие заводы СССР в республиках Балтии (типа ВЭФ или РАФ) на которых во времена СССР работало до 20 тысяч, вот смотрите как они хорошо жили при советах, а сегодня там "нет промышленности", она прибалтам и не очень нужна, живут они в ЕС и не мечтают вернуться в совок,а Польша (по решению ЕС судоверфи закрыли в 2011, остался только судоремонт), и что поляки плачут от горя, власти нашли чем занять население (хотя из Польши много работников ездили в Бельгию на работу, но то такое), 2-3т бывших судоремонтников -это не проблема для государства с населением 40млн (считая 4млн украинцев)просто Украина не хотела рвать экономические связи с рф (и этим пользовались "политики" типа Партии Регионов, а потом остатки рыгов-в ОПЗЖ), и что это спасло нас от войны, хотя пол страны на востоке голосовало за опзж