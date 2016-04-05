Мне свое время жалко: парировать ссылки с Денисовой, которая озвучивает то, что ей написали. В информпространстве каждая вторая новость - фейк.
А авточатике всерьез обсуждают, что делают с буквами на заднице машины: повернуть на 90°, снять вообще??
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Додано: Вів 12 кві, 2022 08:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мне свое время жалко: парировать ссылки с Денисовой, которая озвучивает то, что ей написали. В информпространстве каждая вторая новость - фейк.
А авточатике всерьез обсуждают, что делают с буквами на заднице машины: повернуть на 90°, снять вообще??
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:09
З роками "любов" Ржавського до Російської Федерації не минала. Він вважав, що "потужний розвиток Росії не заговориш і не приховаєш, причому в усіх галузях, а головне – у людському розвитку"
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 12 кві, 2022 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:10
Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия. Из Ирака в Россию уже отправили РПГ и противотанковые ракеты, а также ракетные установки бразильской разработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Ракетная система Bavar 373 иранского производства, аналогичная российскому С-300, также была передана в дар Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать перевозку.
Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, означало бы резкий сдвиг в российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.
Издание сообщает, что поставки вооружения России также имеют огромные последствия для направления и объема торговли в международном бизнесе по торговле оружием.
Три грузовых судна, способных перевозить вооружение - два под российским флагом и одно под иранским - пересекли Каспийское море из иранского порта Бандар-Анзали в российский Астрахань в указанные сроки.
В частности, Россия получила РПГ и противотанковые ракеты, от шиитского ополчения "Хашд аш-Шааби" Вооружение было переправлено в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и отправлены в Россию по морю, сообщил командир отделения ополчения, контролирующего этот переход.
По словам источника в организации, 1 апреля "Хашд аш-Шааби" также разобрала и отправила по частям две пусковые установки Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60, в Иран.
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:37
Украина была (и до 2013 частично оставалась) частью военного монстра СССР (мы не только делали ракеты в Днепре, а и многое другое, чего не было в др.республиках СССР).
Вы точно знали экономическую географию страны, все "оборонные" заводы: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Урал, Поволжье
Прибалты -у них были Рижский электротехнический завод «ВЭФ» и Рижским радиозавод «Радиотехника», и так у всех республик (ну может в Средней азии с промышленностью было похуже)
Помню к 2006-2010 НТВ любило снимать сюжеты про бывшие заводы СССР в республиках Балтии (типа ВЭФ или РАФ) на которых во времена СССР работало до 20 тысяч, вот смотрите как они хорошо жили при советах, а сегодня там "нет промышленности", она прибалтам и не очень нужна, живут они в ЕС и не мечтают вернуться в совок,
а Польша (по решению ЕС судоверфи закрыли в 2011, остался только судоремонт), и что поляки плачут от горя, власти нашли чем занять население (хотя из Польши много работников ездили в Бельгию на работу, но то такое), 2-3т бывших судоремонтников -это не проблема для государства с населением 40млн (считая 4млн украинцев)
просто Украина не хотела рвать экономические связи с рф (и этим пользовались "политики" типа Партии Регионов, а потом остатки рыгов-в ОПЗЖ), и что это спасло нас от войны, хотя пол страны на востоке голосовало за опзж
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:38
Клоуна Арестовича и его любителей вроде вас больше не читаю
После того, как он облажался очередной раз с "бомбардировкой аэродрома".
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 12 кві, 2022 09:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вопрос к военспецам (кстати, detroytred исчез давно, он вроде не старый, может, призвали)
На Донбасс и к Барвенково движутся 4 танковых, мотострелковый и воздушно-десантный полки. Их можно как-то остановить имеющимися средствами еще на марше, или у них God mode on ?
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:07
знание нескольких базовых принципов делает необязательным знание массы разрозненных фактов.
Иначе говоря, противостояние с РФ в той или иной форме нам обеспечено надолго. Это принцип.
Отдельные удачи/неудачи на фронте (факты) на этот принцип не влияют.
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Законопроект об отзыве регистрации СМИ Роскомнадзором без решения суда рассмотрит в первом чтении уже 18 мая.
Дивно, орківський законопроект вже виконують у вільній Україні ...
Додано: Вів 12 кві, 2022 09:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У лукаша тоже не сахар , он погруз в своих тракторах, кои никому не нужни.
+ зашли в Украину Titan mashinery - для наглядности - чем тракторние войска Украини тянут подбитую технику ? Case тянут.
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у каждого нового президента било свое виденье военной доктрини.
изначально избрали путь - нет военного решения, только дипломатия + свинарчуки, когда всего вигоднее (для них) модернизировать и ремонтировать, чем строить новое.
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