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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:42
Bolt написав:
Успіх як завжди, щось не договорює. В нас, чувака з роботи мобилизували в 2014 р. Теж декілька місяців попереміщували між різними точками. Після повернення ділянку під гараж виділили на околиці Львова.
Це було колись..... - закони змінюються/приймають нові
Bolt написав:
Якщо Долярчик не служив, то на передову його не кинуть
Ну, не факт
Я хоч не в піхоті, але її хто прикриває? Правильно - Успіх!
Тому УБД вже можу стати за декілька днів!
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:52
Goodman написав:
Все в курсе как ето все поддерживать?
Зараз така ситуація, що Україні треба всього і побільше!!!
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:54
Goodman написав: juristkostya написав:
Это как раз нормально. Для всех армий мира, даже богатых
конечно, для рассии , когда в колонне следует четире поколения танков, бтр-ов.Все в курсе как ето все поддерживать?
И где связь?
"Планомерная модернизация техники" не есть синоним "использовать разные модели танков в одном соединении". Ну, мне, во всяком случае, это очевидно.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 10:23
⚠️ Наступление российских войск в Луганской области тормозится из-за затяжного дождя, - глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
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