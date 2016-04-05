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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:42

За крок до перевороту думок©

  Bolt написав:Успіх як завжди, щось не договорює. В нас, чувака з роботи мобилизували в 2014 р. Теж декілька місяців попереміщували між різними точками. Після повернення ділянку під гараж виділили на околиці Львова.

Це було колись..... - закони змінюються/приймають нові ;)
  Bolt написав:Якщо Долярчик не служив, то на передову його не кинуть

Ну, не факт ;)
Я хоч не в піхоті, але її хто прикриває? Правильно - Успіх!
Тому УБД вже можу стати за декілька днів!
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:Все в курсе как ето все поддерживать?


Зараз така ситуація, що Україні треба всього і побільше!!!
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:54

  Goodman написав:
  juristkostya написав:Это как раз нормально. Для всех армий мира, даже богатых
конечно, для рассии , когда в колонне следует четире поколения танков, бтр-ов.Все в курсе как ето все поддерживать?

И где связь?
"Планомерная модернизация техники" не есть синоним "использовать разные модели танков в одном соединении". Ну, мне, во всяком случае, это очевидно.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:23

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