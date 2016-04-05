Bolt написав:Успіх як завжди, щось не договорює. В нас, чувака з роботи мобилизували в 2014 р. Теж декілька місяців попереміщували між різними точками. Після повернення ділянку під гараж виділили на околиці Львова.
Це було колись..... - закони змінюються/приймають нові
Bolt написав:Якщо Долярчик не служив, то на передову його не кинуть
Ну, не факт Я хоч не в піхоті, але її хто прикриває? Правильно - Успіх! Тому УБД вже можу стати за декілька днів!
Ціни в Німеччині на деякі товари дивують. Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає. Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро. Рису також не є в наявності в усіх магазинах. Все інше +- на довоєному рівні.
Hotab написав:---------------------------- vitaliian Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество? ........... ---------------------------- Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.
Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».
Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.
Лад, не надо мне ваша ссылка! Я этот срач в херсонских пабликах давно прочитал, включая людей, которые там работали. Вывод: производитель хочет побольше компенсации и заявил то количество, которого там даже изначально не было.
Hotab, не нервничайте. Я ничего не знаю о реальной ситуации на чернобаевской птицефабрике и не читал херсонские паблики. Но Денисова всё же официальное лицо, а не девочка с улицы, поэтому и привёл её слова. Вполне допускаю, что Вы правы, но тогда Денисова выглядит не совсем хорошо.
Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують. Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає. Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро. Рису також не в наявності в усіх магазинах. Все інше +- на довоєному рівні.
Я добре знав ціни у Швеції, США, Японії (працював там по декілька місяців, а у Швеції взагалом два роки). Був також у Норвегії, Данії, Ізраїлі (де у багатьох випадках ціни на їжу в шекелях (у цифровому вигляді) такі ж, як в Україні в гривнях). Німцям теж треба звикати до подібних цін. Фактори очевидні.