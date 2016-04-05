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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 746747748749>
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Это как раз нормально. Для всех армий мира, даже богатых
конечно, для рассии , когда в колонне следует четире поколения танков, бтр-ов.Все в курсе как ето все поддерживать?
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:38

  lejko_vit написав:
  yama написав:Успіх основне питання так і не розкрили вас призвали повісткою, тоді яким чином ви отримуєте у війську зарплату ?

Що не зрозумiло? Що воiни получают зарплатню?

Я теж не розумію, що не розуміють)) що воїн/солдат ЗСУ отримує зарплатню 13К/міс і ще + 30К/міс премії по закону про воєнний стан/на час війни :roll: (а на передку, то замість 30К, дають 100К)
https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-yaki-vi ... 18884.html
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 12 кві, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:42

За крок до перевороту думок©

  Bolt написав:Успіх як завжди, щось не договорює. В нас, чувака з роботи мобилизували в 2014 р. Теж декілька місяців попереміщували між різними точками. Після повернення ділянку під гараж виділили на околиці Львова.

Це було колись..... - закони змінюються/приймають нові ;)
  Bolt написав:Якщо Долярчик не служив, то на передову його не кинуть

Ну, не факт ;)
Я хоч не в піхоті, але її хто прикриває? Правильно - Успіх!
Тому УБД вже можу стати за декілька днів!
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:Все в курсе как ето все поддерживать?


Зараз така ситуація, що Україні треба всього і побільше!!!
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:54

  Goodman написав:
  juristkostya написав:Это как раз нормально. Для всех армий мира, даже богатых
конечно, для рассии , когда в колонне следует четире поколения танков, бтр-ов.Все в курсе как ето все поддерживать?

И где связь?
"Планомерная модернизация техники" не есть синоним "использовать разные модели танков в одном соединении". Ну, мне, во всяком случае, это очевидно.
juristkostya
 
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⚠️ Наступление российских войск в Луганской области тормозится из-за затяжного дождя, - глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро.
Рису також не є в наявності в усіх магазинах.
Все інше +- на довоєному рівні.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:36

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:----------------------------
vitaliian
Помните ранее я писал что в чернобаевке раздают бесплатно кур любое количество?
...........
----------------------------
Число сильно преувеличено. Большинство таки было роздано. И живьём, и свежезарубленные.

Людмила Денисова сообщила, что работникам птицефабрики удалось раздать местным жителям около 90 тыс. кур и более 1,4 млн куриных яиц. Мертвых птиц похоронили, «пытаясь избежать бактериального заражения и защитить подземные воды и почву от загрязнения».

Омбудсмен утверждает, что российские военные вынесли с «Чернобаевской» почти всё оборудование, в том числе личные вещи работников. По её словам, возобновить работу предприятия пока невозможно.

https://u.to/ozMcHA


Лад, не надо мне ваша ссылка! Я этот срач в херсонских пабликах давно прочитал, включая людей, которые там работали.
Вывод: производитель хочет побольше компенсации и заявил то количество, которого там даже изначально не было.

Hotab, не нервничайте.
Я ничего не знаю о реальной ситуации на чернобаевской птицефабрике и не читал херсонские паблики. Но Денисова всё же официальное лицо, а не девочка с улицы, поэтому и привёл её слова.
Вполне допускаю, что Вы правы, но тогда Денисова выглядит не совсем хорошо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:37

  Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро.
Рису також не в наявності в усіх магазинах.
Все інше +- на довоєному рівні.

Я добре знав ціни у Швеції, США, Японії (працював там по декілька місяців, а у Швеції взагалом два роки).
Був також у Норвегії, Данії, Ізраїлі (де у багатьох випадках ціни на їжу в шекелях (у цифровому вигляді) такі ж, як в Україні в гривнях).
Німцям теж треба звикати до подібних цін. Фактори очевидні.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:56

  Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
мы это прогнозировали здесь на форуме ещё месяц назад. Как-никак, Украина N 1 в мире по производству подсолнечного масла
juristkostya
 
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