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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:07

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
мы это прогнозировали здесь на форуме ещё месяц назад. Как-никак, Украина N 1 в мире по производству подсолнечного масла

Ми- це хто?
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Hotab, не нервничайте.
Я ничего не знаю о реальной ситуации на чернобаевской птицефабрике и не читал херсонские паблики. Но Денисова всё же официальное лицо, а не девочка с улицы, поэтому и привёл её слова.
Вполне допускаю, что Вы правы, но тогда Денисова выглядит не совсем хорошо.

Вы психологом подрабатываете??
Арестович у нас тоже официальное лицо.
Сначала сказал, что все красиво взрывается в Мелитополе, "Чернобаевка-2", а на следующий день "меня обманул военный, ранее он говорил только правду".

Курей естественно никто пересчитывать не будет и опровергать тоже.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ROLF написав:
  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
мы это прогнозировали здесь на форуме ещё месяц назад. Как-никак, Украина N 1 в мире по производству подсолнечного масла

Ми- це хто?


Несколько участников форума высказывали мнение, что проблемы с продуктами неизбежны, и совсем не только в Украине.
juristkostya
 
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