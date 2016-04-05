Ми- це хто?
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:07
Додано: Вів 12 кві, 2022 12:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы психологом подрабатываете??
Арестович у нас тоже официальное лицо.
Сначала сказал, что все красиво взрывается в Мелитополе, "Чернобаевка-2", а на следующий день "меня обманул военный, ранее он говорил только правду".
Курей естественно никто пересчитывать не будет и опровергать тоже.
Додано: Вів 12 кві, 2022 12:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Несколько участников форума высказывали мнение, что проблемы с продуктами неизбежны, и совсем не только в Украине.
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