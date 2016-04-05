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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:07
juristkostya написав: Хомякоид написав:
Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
мы это прогнозировали здесь на форуме ещё месяц назад. Как-никак, Украина N 1 в мире по производству подсолнечного масла
Ми- це хто?
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ROLF
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:09
ЛАД написав:
Hotab, не нервничайте.
Я ничего не знаю о реальной ситуации на чернобаевской птицефабрике и не читал херсонские паблики. Но Денисова всё же официальное лицо, а не девочка с улицы, поэтому и привёл её слова.
Вполне допускаю, что Вы правы, но тогда Денисова выглядит не совсем хорошо.
Вы психологом подрабатываете??
Арестович у нас тоже официальное лицо.
Сначала сказал, что все красиво взрывается в Мелитополе, "Чернобаевка-2", а на следующий день "меня обманул военный, ранее он говорил только правду".
Курей естественно никто пересчитывать не будет и опровергать тоже.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:11
ROLF написав: juristkostya написав: Хомякоид написав:
Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
мы это прогнозировали здесь на форуме ещё месяц назад. Как-никак, Украина N 1 в мире по производству подсолнечного масла
Ми- це хто?
Несколько участников форума высказывали мнение, что проблемы с продуктами неизбежны, и совсем не только в Украине.
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Додано: Вів 12 кві, 2022 12:58
Хомякоид написав:
Ціни в Німеччині на деякі товари дивують.
Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає.
Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро.
Рису також не є в наявності в усіх магазинах.
Все інше +- на довоєному рівні.
Возвращайтесь в Украину
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