ЛАД написав:Hotab, не нервничайте. Я ничего не знаю о реальной ситуации на чернобаевской птицефабрике и не читал херсонские паблики. Но Денисова всё же официальное лицо, а не девочка с улицы, поэтому и привёл её слова. Вполне допускаю, что Вы правы, но тогда Денисова выглядит не совсем хорошо.
Вы психологом подрабатываете?? Арестович у нас тоже официальное лицо. Сначала сказал, что все красиво взрывается в Мелитополе, "Чернобаевка-2", а на следующий день "меня обманул военный, ранее он говорил только правду".
Курей естественно никто пересчитывать не будет и опровергать тоже.
Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують. Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає. Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро. Рису також не є в наявності в усіх магазинах. Все інше +- на довоєному рівні.
Возвращайтесь в Украину Олія есть, цена доступная.
Заодно покажете на практике как правильно обороняться, наступать, партизанничать ... (что там в Ваших постах было). Нє? Чому?
Пользуясь случаем, выражаю глубокую озабоченность отсутствием подсолнечного масла и ростом цен на оливковое в магазинах Германии. Тяжело Вам приходится. Может выслать олію в качестве гуманитарки?
Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують. Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає. Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро..
Потрібно було вчасно надати необхідну зброю, а тепер вибачайте, наша-ваша олія може поїхати в інший бік (якщо вже не поїхала) принаймні з Херсонської обл.(( Якщо прогавите Миколаїв, то доведеться забути ще про пшеницю, кукурудзу та ін. позиції експорту "Нібулону", "Агрофьюжн", "Кернелу" та ін. експортерів. «Усю тяжкість страждань та руйнувань відчуває на собі народ України, але наслідки скорочення торгівлі та виробництва, швидше за все, відчують люди в усьому світі через підвищення цін на продукти харчування та енергоносії та скорочення доступності товарів, що експортуються росією та Україною», — йдеться у повідомленні Секретаріату СОТ. «Європа, основний пункт призначення як російського, так і українського експорту, швидше за все, зазнає на собі основної тяжкості економічного впливу. Скорочення поставок зерна та інших продуктів харчування також призведе до зростання цін на сільськогосподарські товари, що негативно позначиться на продовольчій безпеці у найбідніших регіонах», - сказано у записці СОТ. http://uaprom.info/news/183780-sot-spro ... omiki.html
Хомякоид написав:Ціни в Німеччині на деякі товари дивують. Сонячникової олії немає вже місяць, від слова зовсім немає. Оливкова виросал в ціні від 5 євро літр до 10 євро..
Потрібно було вчасно надати необхідну зброю, а тепер вибачайте, наша-ваша олія може поїхати в інший бік (якщо вже не поїхала) принаймні з Херсонської обл.(( Якщо прогавите Миколаїв, то доведеться забути ще про пшеницю, кукурудзу та ін. позиції експорту "Нібулону", "Агрофьюжн", "Кернелу" та ін. експортерів. «Усю тяжкість страждань та руйнувань відчуває на собі народ України, але наслідки скорочення торгівлі та виробництва, швидше за все, відчують люди в усьому світі через підвищення цін на продукти харчування та енергоносії та скорочення доступності товарів, що експортуються росією та Україною», — йдеться у повідомленні Секретаріату СОТ. «Європа, основний пункт призначення як російського, так і українського експорту, швидше за все, зазнає на собі основної тяжкості економічного впливу. Скорочення поставок зерна та інших продуктів харчування також призведе до зростання цін на сільськогосподарські товари, що негативно позначиться на продовольчій безпеці у найбідніших регіонах», - сказано у записці СОТ. http://uaprom.info/news/183780-sot-spro ... omiki.html
"Бюргеры" (new-ukrainian-бюргеры) думают, что украинцы должны им посочувствовать, т.к. у них подорожала картошка-фри, т.к. теперь дорого жарить во фритюре.
Ну хули... "Глубоко обеспокоены"... (ростом цен на картошку фри). Может Вам блдь бутылочку Олейны выслать?
Наоборот, проблема важнейшая. Сколько там сейчас наших беженцев в Европе? Порядка 4 млн? Так вот, голод в Африке нефигово увеличит число беженцев. А голод УЖЕ неизбежен, это видно по состоянию посевной кампании