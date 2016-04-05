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Додано: Вів 12 кві, 2022 16:20
г. Гнезно (Польша)
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:43
Согласен. Я специально написал как в Европе уже влияет война на продовольственное обеспечение.
Украина и московия это 20% мирового экспорта пшеницы.
В Африке начнуться или революции или голод.
Отсутствие еды в странах с многочисленным растущим населением может вылиться также к новой войне арабов с Израилем.
Все крупные войны арабских стран с Израилем ставили мир на грань ядерной войны. До этого хватало ума не применять я.о. и ограничивались конвенциональным.
Жаль что на факт отсутствия масла в Европе форумчане начинают скатываться в троллинг.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 12 кві, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:43
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:45
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